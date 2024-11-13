NewJeans被爆已發出最後通牒！　徹底槓上ADOR「不整改就解約」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans與母公司HYBE之間的風波未平，繼成員Hanni登上國會聽證會、HYBE內部報告書曝光等事件後，團體於13日向經紀公司ADOR發出內容證明信，表示若不接受修正要求，將會提出解約。

▲NewJeans向ADOR發出最後通報。（圖／翻攝自NewJeans X）

根據韓媒報導，業界人士透露，NewJeans 5名成員使用本名發出最後通牒，要求ADOR在14日內修正她們先前提出的合約「重大違規事項」，否則將考慮終止合約。不過，成員們所要求的具體修正內容尚未公開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NewJeans指出HYBE內部報告文件中，明確提到了「可以拋棄New（指NewJeans）另起爐灶」，他們要求ADOR作為NewJeans的經紀公司，採取必要措施處理此事。此言論據稱出自近期國會聽證會上曝光的報告文件，其中提到「因NewILE（뉴아르，指NewJeans、ILLIT和LE SSERAFIM）等關鍵字困擾許久，或可決定放棄New，另起爐灶」。

▲NewJeans對於HYBE內部文件的內容相當不滿。（圖／翻攝自NewJeans X）

5名成員在該內容證明的最後一頁親自簽名，表達立場。NewJeans強調「若ADOR不接受我們的修正要求，我們將解約。」此外，他們駁斥了近期涉及成員家人的謠言，強調這些流言無根據，與NewJeans無關。最後還補充「對於散播虛假謠言、意圖抹黑NewJeans者，將予以強硬應對。」

對於此消息，ADOR方則回應表示「還沒收到，無法給予回覆」。