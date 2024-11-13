李多慧自豪沒動刀「全身都是真的」！　遭酸民抨擊外表正面回應了

記者孟育民／台北報導

來自韓國人氣啦啦隊女神李多慧，憑藉甜美笑容及迷人舞姿擄獲台灣粉絲的心，今年重磅加盟中職味全龍，成為最有魅力的「小龍女」，她今（13日）身穿一襲優雅的白色連身裙裝出席醫美的代言活動，透露自己過往對醫美沒有研究，自豪說從頭到腳都是真的，但她也坦言有容貌焦慮，尤其對臉上的法令紋和蘋果肌最不滿意。

▲李多慧出席醫美代言記者會。（圖／醫美診所提供）

李多慧讓自己狀態保持在最佳，被問到會想做雷射除毛嗎？她則害羞表示因為怕痛所以都靠自己；另外她難免會收到酸民對於外在的攻擊，對此她說：「其實之前也有看到一些讓人受傷的評論，但是我的個性與思考是比較正向，所以會往好的方向去想，所以現在也在努力一切往好的地方去接受。」她開始接觸醫美後也了解更多變美的方法，

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▲李多慧認有容貌焦慮。（圖／記者孟育民攝）

日前她才剛環島結束，雖然身體全身都在酸痛，但她仍感到開心：「中間有遇到一些粉絲幫我加油，說你真的很厲害，我都還沒有完成的事情你竟然就做到了，獲得了很多能量，希望之後能夠跳戰更多的事情，希望大家多多推薦給我還能挑戰什麼事情。」她還透露新年會在台灣度過，未來也會有更多和粉絲互動的機會。