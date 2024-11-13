丹佐華盛頓真的要退休了　揚言會先拍完《黑豹3》

▲丹佐華盛頓在《神鬼戰士 II》的演出被譽為搶走了所有鋒頭，幾乎每次出場都能震住全場。（圖／UIP提供）

圖文／鏡週刊

之前受訪時曾表示「自己剩下沒幾部作品想拍」，言下之意好像是要退休的奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington），在接受澳洲電視節目訪問時，鄭重表示自己息影的計畫。但在退休之前，他會加入漫威、先拍《黑豹3》，因為是導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）替他量身定做的角色。

「在我事業的這階段，對我而言最吸引我的是合作的對象，我只想跟最棒的人一起工作，我不太確定接下來還要拍多少部片，可能不太多了，我只想做些以前我沒做過的。」丹佐華盛頓解釋為何要先翻拍莎士比亞經典作品《奧賽羅》（Othello），「我22歲時演過《奧賽羅》，現在我打算70歲時要再演一次。接下來，我會拍攝漢尼拔將軍的故事，我還跟英國導演史提夫麥昆（Steve McQueen）討論他的新作，再來就是萊恩庫格勒會在下一部《黑豹》替我量身定作的角色。在《奧賽羅》之後，我打算演《李爾王》（King Lear），再來就退休。」

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這番言論當然讓人感到大出意外，畢竟之前漫威宣佈的作品規劃當中並沒有《黑豹3》；就算有的話，應該也是處在保密階段，但是丹佐就直接說了出來。至於他打算退休的念頭，大家也懷疑是否能成真，畢竟他在《神鬼戰士 II》（Gladiator II）的表演肯定搶走了鋒頭；幾乎只要有他的鏡頭，丹佐就有辦法讓觀眾愛上他。可以說現在一面倒地預測，丹佐華盛頓非常有機會再次入圍奧斯卡。如果真是這樣，想必他的退休計畫應該會再延後。



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