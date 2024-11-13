畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

▲Bii畢書盡遭老東家老鷹音樂提告，指他提前解約，求償提前終止金3千萬元。（圖／鏡週刊提供）

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Bii畢書盡去年加盟索尼音樂，近期正準備推出新專輯，卻傳出遭老東家老鷹音樂控告他提前解約，甚至向他求償3千萬元，他沒料到以往曾視如親人的老闆，到了最後卻是好聚不好散，畢書盡痛徹心扉，據友人透露：「Bii受傷很深，聽到律師解釋後，他當場痛哭失聲。」

老鷹音樂是音樂人李亞明創辦，在老鷹四少李玉璽、畢書盡、陳勢安和陳彥允相繼離開後，他也解散唱片公司，退出音樂圈。而在老鷹音樂結束前，Bii畢書盡是留到最後才離開的歌手，但前東家卻在近日向他求償3千萬元，甚至原本是好友的李玉璽，也跟他翻臉退追蹤。

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▲2011年時，畢書盡（中）被老闆李亞明（右）一句「娘炮」激到，立馬剃頭入伍。左為陳勢安。（圖／翻攝自畢書盡臉書）

據查，畢書盡離開時，即向老鷹音樂和由李亞明老婆擔任負責人的經紀公司「大步娛樂」寄出存證信函，表示將終止雙方合約。據律師解釋，如果雙方喪失信賴基礎，只要歌手告知合約終止，雙方即可按合約精神結束合作。未料前東家竟向他求償「提前終止金3千萬元」。

與老鷹音樂徹底翻臉，畢書盡受創甚深，他曾在受訪時說：「我想把他（李亞明）當成親生父親」，就連和H小姐交往及結婚，也第一時間向李亞明報告，沒想到最後換來如此無情的對待。他跟友人訴苦：「被最相信的人欺騙、背叛，好不容易痛下決心割捨掉過去，結果竟然還反被求償3千萬元。」至今每次一講此事，畢書盡就會掉眼淚。







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