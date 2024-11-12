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池昌旭、BIBI續前緣《江南B-Side》保護女人暴力出手　揭發警察腐敗

記者吳睿慈／綜合報導

還記得8月底訪台，穿著吊嘎嗅出大肌肉魅力的男神池昌旭嗎？這次他帶著新戲回歸《江南B-Side》！堪稱演藝圈公務員的他，不但以一年2部韓劇的高產量固定拍戲，對戲劇類型更是不受限，從武打動作片、愛情片、喜劇等皆難不倒他。Disney+原創犯罪韓劇《江南B-Side》由《惡中之惡》團隊打造，男神池昌旭、趙祐鎮強強聯手，挑戰最刺激的懸疑動作片，以牙還牙、以眼還眼的方式打擊犯罪，在江南底層世界揭開上流社會的垃圾事！

▲▼池昌旭、BIBI續前緣《江南B-Side》保護女人暴力出手　揭發警察腐敗。（圖／Disney+提供）

▲▼池昌旭、趙祐鎮聯手辦案。（圖／Disney+提供）

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▲▼池昌旭、BIBI續前緣《江南B-Side》保護女人暴力出手　揭發警察腐敗。（圖／Disney+提供）

韓劇《江南B-Side》以繁華城市為背景，趙祐鎮所飾演的警探「姜董佑」公正無私，卻因為揭發同僚貪污案而一夜之間被降職並貶到鄉下，他對於警察腐黑制度感到心寒，此時，突然發生一連串女性失踪案件，為了查出真相，他回到江南查案。

然而，女性失踪案件背後牽扯出毒品案，趙祐鎮發現一樁樁都與女兒的朋友有關。此時，神秘掮客尹吉晧（池昌旭飾演）現身，他無所不能，成為劇中的萬能解決師，留著帥氣的中長髮，還有拳拳到肉的打鬥身手，讓熱愛警匪片的觀眾看得相當過癮。

▲▼池昌旭、BIBI續前緣《江南B-Side》保護女人暴力出手　揭發警察腐敗。（圖／Disney+提供）

▲▼池昌旭、BIBI續前緣參演《江南B-Side》。（圖／Disney+提供）

▲▼池昌旭、BIBI續前緣《江南B-Side》保護女人暴力出手　揭發警察腐敗。（圖／Disney+提供）

池昌旭再度聯手《惡中之惡》團隊，迅速續前緣，馬上就與女星BIBI二搭，霸氣地保護著女方，獨自赴約對抗惡勢力，並聯手趙祐鎮、沒有背景的檢察官閔書珍（河潤景飾演），打算揭露案件背後的不堪真相。《江南B-Side》節奏緊湊刺激，精彩的動作場面更被網友讚爆「穿皮草打架也能帥的只有池昌旭了」、「怪不得來台灣的肌肉這麼大塊，帥慘」。

▲▼池昌旭、BIBI續前緣《江南B-Side》保護女人暴力出手　揭發警察腐敗。（圖／Disney+提供）

▲《非常律師禹英禑》暖陽河潤景加盟《江南B-Side》演出。（圖／Disney+提供）

《江南B-Side》不只有男神池昌旭，更找來演技有口皆碑的《毒梟聖徒》、《毒樓》趙祐鎮、 《非常律師禹英禑》暖陽河潤景，另外在《惡中之惡》與池昌旭無緣的BIBI更是在此片演出關鍵角色。戲劇演員陣容強大，製作團隊也非常靠譜，由《錢力遊戲》的朴樓利導演執導、幕後團隊更是擅長打造犯罪類型的暗黑作品， 製作過《黑暗新世界》、《左輪手槍》等動作片，絕對能製作出劇情與動作兼具的爽片。

《江南B-Side》 11月6日開播上線，但追劇的空檔也不要錯過另一部由金南佶與李荷妮主演的動作喜劇《熱血司祭2》，第一季創下驚人22%高收視，第二季原班人馬熱血回歸。接續網友口碑炸好評、看完朴信惠以牙還牙暴力懲處壞蛋超解氣的《來自地獄的法官》後， 11月的Disney+也絕對能滿足愛好動作片的你。

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池昌旭, BIBI, 江南B-Side

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