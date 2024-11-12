Tizzy Bac「18年前經典歌」現蹤《影后》！　預告還會有驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

樂團Tizzy Bac慶祝成團25週年，於11日在台北流行音樂中心SUB舉辦「第啊淑伍屆【股東大會暨新歌搶聽會】」，吸引近千名歌迷參與，首度演唱即將發行的半張專輯新歌，並向歌迷報告樂團的最新計畫，幽默表示：「很開心透過股東大會首次呈現新歌，希望明年Q1全新專輯發行時能吸引大家繼續『投資』！」此次演唱會也帶來經典歌曲〈You'll See〉，該曲近來驚喜獻「聲」Netflix冠軍影集《影后》。

▲▼Tizzy Bac歡慶成團25週年。（圖／相信音樂提供）

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Tizzy Bac在演唱會中，一連帶來16首經典，包含〈冬日花朵〉、〈美麗喔憂傷〉、〈我所深愛的人們〉與〈鐵之貝克〉等耳熟能詳歌曲，並首次公開5首新歌。他們進一步透露，明年專輯將收錄11首全新創作，風格比以往更具激情、更富血肉，多首歌曲的創作靈感來自巡演路上與團員、樂手們的討論。

他們也再次感謝歌迷們多年來的支持，笑說：「股東們也要多多鍛鍊啊！每次開演唱會都有人問能不能安排坐席，最快售完的也都是座位區。大家年紀差不多，不要以為我們坐著唱很輕鬆，其實背超痛。」還打趣說，十年前《易碎物》專輯推出過護腕周邊，現在考慮推出護膝，如果大家再不運動，未來可能得出拐杖椅。

▲Tizzy Bac開唱擠進千人。（圖／相信音樂提供）

此外，Tizzy Bac與影集合作不斷，其中他們18年前的經典歌曲〈You'll See〉也在熱門影集《影后》出現，該曲由導演嚴藝文欽點加入穿插劇情，巧妙呼應劇中角色薛亞之（謝盈萱飾）和周凡（楊謹華飾）間友情的情感轉折，Tizzy Bac表示他們自己也在追《影后》，笑稱：「邀請股東們多點擊第十集，反覆回味這首歌出現的片段。」更透露未來可能有機會推出謝盈萱和楊謹華兩位女主角精湛演出交織的片花MV。