ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Tizzy Bac「18年前經典歌」現蹤《影后》！　預告還會有驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

樂團Tizzy Bac慶祝成團25週年，於11日在台北流行音樂中心SUB舉辦「第啊淑伍屆【股東大會暨新歌搶聽會】」，吸引近千名歌迷參與，首度演唱即將發行的半張專輯新歌，並向歌迷報告樂團的最新計畫，幽默表示：「很開心透過股東大會首次呈現新歌，希望明年Q1全新專輯發行時能吸引大家繼續『投資』！」此次演唱會也帶來經典歌曲〈You'll See〉，該曲近來驚喜獻「聲」Netflix冠軍影集《影后》。

▲▼Tizzy Bac 25週年大會師【股東大會暨新歌搶聽會】。（圖／相信音樂提供）

▲▼Tizzy Bac歡慶成團25週年。（圖／相信音樂提供）

▲▼Tizzy Bac 25週年大會師【股東大會暨新歌搶聽會】。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Tizzy Bac在演唱會中，一連帶來16首經典，包含〈冬日花朵〉、〈美麗喔憂傷〉、〈我所深愛的人們〉與〈鐵之貝克〉等耳熟能詳歌曲，並首次公開5首新歌。他們進一步透露，明年專輯將收錄11首全新創作，風格比以往更具激情、更富血肉，多首歌曲的創作靈感來自巡演路上與團員、樂手們的討論。

他們也再次感謝歌迷們多年來的支持，笑說：「股東們也要多多鍛鍊啊！每次開演唱會都有人問能不能安排坐席，最快售完的也都是座位區。大家年紀差不多，不要以為我們坐著唱很輕鬆，其實背超痛。」還打趣說，十年前《易碎物》專輯推出過護腕周邊，現在考慮推出護膝，如果大家再不運動，未來可能得出拐杖椅。

▲▼Tizzy Bac 25週年大會師【股東大會暨新歌搶聽會】。（圖／相信音樂提供）

Tizzy Bac開唱擠進千人。（圖／相信音樂提供）

此外，Tizzy Bac與影集合作不斷，其中他們18年前的經典歌曲〈You'll See〉也在熱門影集《影后》出現，該曲由導演嚴藝文欽點加入穿插劇情，巧妙呼應劇中角色薛亞之（謝盈萱飾）和周凡（楊謹華飾）間友情的情感轉折，Tizzy Bac表示他們自己也在追《影后》，笑稱：「邀請股東們多點擊第十集，反覆回味這首歌出現的片段。」更透露未來可能有機會推出謝盈萱和楊謹華兩位女主角精湛演出交織的片花MV。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

推薦閱讀

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

女婿當車手被判緩刑　李亞萍透露　女婿家族真實現況

女婿當車手被判緩刑　李亞萍透露　女婿家族真實現況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Tizzy Bac

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝忻生病一周暴瘦！　曬照苦嘆「前胸後背快變2條直線」
  2. 《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人
  3. Matzka為他「罕見換新髮型」　自虧：像牛郎
  4. 吳宗憲不參與周杰倫演唱會「原因曝光」！　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪
  5. 金馬61表演嘉賓出爐！安溥開唱電影主題曲　魏如萱、黃宣組隊獻聲
  6. Tizzy Bac「18年前經典歌」現蹤《影后》！　預告還會有驚喜
  7. 2024排行榜／韓1X歲網友「最常搜尋」的男女偶像　Karina個人就95萬
  8. 蓋兒Gail被陳傑瑞IG搭訕成功！　他竟差點帶壞學霸才女
  9. 參加陸綜《披荊斬棘4》身價大漲！　MIYAVI閃電宣布「退出日團」
  10. 獨家／統神參戰《拳上》激瘦10公斤！　原本要對打國棟「內幕曝光」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366