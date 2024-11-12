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羅志祥沉痛呼籲選手「當偶像要愛惜羽毛」：不要像我一樣犯錯

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》進入最終期末考階段，導師羅志祥以「舞蹈驗收官」身份，特別開設「補習班」，為選手們進行「肺活量特訓」，更親自化身斯巴達教官，帶領選手進行實操訓練，包括傳授「鼻子呼吸」等秘技，以確保選手們在舞台上能穩定輸出。

▲▼《SCOOL》第七集。（圖／天空娛樂提供）

▲▼羅志祥親自幫選手們特訓。（圖／天空娛樂提供）

▲▼《SCOOL》第七集。（圖／天空娛樂提供）

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而羅志祥也特別以自己過去曾經犯錯為例，告誡學員們當偶像首要的功課就是「愛惜羽毛」，「《SCOOL》老師有非常多位，我相信你們可以從他們的身上學到很多，好的要學，那我今天站在你們面前是什麼呢？就是不要像我一樣犯錯，當你們的尖叫聲越大，有一天你不小心犯了錯，你們的噓聲就會加倍變得更大，這是我要告訴你們的，而我站在這裡，也是要告訴你們要自我警惕，當偶像，你們要靠你們的支持者跟粉絲，所以你們一定要很對得起這個舞台，一定要很對得起你們每一次的表演。」

在「全球藝人金曲任務」中，在林子宸、林擎恩、彭义翔、帝翁、萊恩重新演繹The Weeknd (威肯)的英文金曲〈 Die For You〉時，羅志祥特別針對默契跟走位加強上給予意見，還拿出眼罩，「你們可以用眼罩去練默契，練習戴著眼罩去感受那個舞蹈肢體，如果能感受到手在動、做到不走位時不跟團員們撞到，能練到這樣就很強！」而身為〈No Joke〉原唱的羅志祥也不偏心，甚至還多給予另外一組適當建議，足見身為導師的羅志祥對於比賽秉持公平公正的評比原則。

▲▼《SCOOL》第七集。（圖／天空娛樂提供）

▲YUJU聽選手演出聽到哭。（圖／天空娛樂提供）

最終在最新的「全球藝人金曲任務」中，〈No Joke〉小隊的全員除了裵宇率外，以及演繹周杰倫〈東風破〉的陳加樂、陳立其、王學駿、李振浩等人，都落入了淘汰候補區。至於演唱導師YUJU所屬女團GFRIEND〈時光流逝〉的黃耀冬、張宇閎、李浚赫、李東運更讓YUJU聽到哭，甚至在評比時哭到不能自己，感動說：「謝謝你們，表現很好！讓我想到第一次唱這首歌時的感動，想起很多回憶。」下集也將揭曉最終淘汰人選。

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