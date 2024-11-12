做人太累不如當條狗！《Ｘ！又是星期一》職場金句連發敲碗第二季

記者黃庠棻／台北報導



職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》上週末（10）日迎來大結局，范少勳及林奕嵐飾演的菜鳥「周毅」和「張于茜」，兩人從互為競爭，到一同經歷試用期、人事鬥爭、公司轉型等關卡，也因此產生情愫，中途雖出現感情的挑戰，但在完結篇中兩人重修舊好，網友一致祝福，也紛紛敲碗第二季。

▲《X！又是星期一》播出大結局。（圖／鏡文學提供）

《Ｘ！又是星期一》開播以來除在東森戲劇奪下週日華語劇全台冠軍平均收視率達0.5，各串流平台也有佳績，愛奇藝國際站每週穩坐跟播台劇前三寶座，台灣大哥大MyVideo更是連續三週蟬聯戲劇收視排行榜冠軍。完成首度執導劇集任務的導演林暐恆（阿Ken）感性表示「希望大家都能透過周毅跟小茜，看到自己年輕有衝勁的可愛模樣，身為導演，我盡了全力把最好的內容帶給大家，大家能喜歡就值了！」

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▲《X！又是星期一》播出大結局。（圖／鏡文學提供）



在《X！又是星期一》 大結局中，范少勳飾演的男主角周毅從原本屁孩不受控的個性，蛻變成能與團隊順利合作，也和過去有誤會的電競隊友化解心結，因此上演了一段相當有層次的的爆哭場面，范少勳在最後一集的特別收錄訪問中也提到「周毅這個角色很像轉學生，很像我之前在職場上自己一路下來的心態」。

▲《X！又是星期一》播出大結局。（圖／鏡文學提供）

對此角色所遇到的環境轉變、心境成長特別有感觸。林奕嵐回顧拍攝時的心路歷程，想起自己拍攝這齣戲時也遇到如同女主角小茜的狀態，首次搬到台北獨立生活，因為角色的投射漸漸讓林奕嵐更敢勇於面對自己的孤單，她心境上的變化也反應到這齣戲的表現，小茜在經歷了調職、感情考驗等難關後，在完結篇時從最初面試缺乏自信的模樣，轉變成為沉穩且大方的狀態，浴火重生再度面試《贏家週刊》相同職位繼續挑戰當社畜，細膩的演技有目共睹。



在《X！又是星期一》裡飾演老鳥前輩「小潘」謝毅宏，這次和演藝圈前輩詹子晴飾演的總監秘書「雯雯」湊成一對，在最後兩人的辦公室戀情公開，原來觀眾敲碗已久在辦公室「露屁股」的主人就是他。劇中小潘向雯雯真情告白，說絕對不會辜負雯雯，也感動了一票支持這對CP的觀眾。

▲《X！又是星期一》播出大結局。（圖／鏡文學提供）

謝毅宏在2018年的《HIStory2-越界》中漸受矚目，這次飾演的小潘前輩則是個有點油條、八面玲瓏的求生大師，他將這個角色演的渾然天成，讓PTT網友讚賞他是「天生的喜劇天才，很會抓節奏」、「雞掰嘴臉演的像極了」。

對此，謝毅宏笑說「謝謝大家喜歡小潘，能出演這麼有共鳴的角色是我的榮幸，這個角色是Ken哥陪伴著我用愛揉合出來的，我們相信每個人在職場上都會遇到一個小潘，一個讓人又愛又氣的前輩，在我們的生命中給予溫暖」，話至此他仍不忘幽默「給予溫暖，但要收費！」

▲《X！又是星期一》播出大結局。（圖／鏡文學提供）



改編自暢銷作家傑洛米的同名小說，《X！又是星期一》故事環繞在由范少勳及林奕嵐飾演的菜鳥「周毅」和「張于茜」，兩人與機車主管温昇豪、曾莞婷、馬力歐、趙自強、李李仁和公司老鳥謝毅宏、洪群鈞、詹子晴過招，在辦公室發生的職場荒唐血淚故事不斷引起觀眾共鳴，被喻為「職場菜鳥必看作品」、「業務必看工作教科書」。

劇中舉凡參加面試、舉辦尾牙、辦公室廁所整潔、公司內部惡鬥…等情節每週播出後都造成網友熱烈討論，近期在網路上瘋傳馬力歐飾演的機車主管「老沈」金句「下輩子做人太累，還不如當條狗！」網友留言「我居然沒辦法反駁」，紛紛稱讚每位主管都演技到位，讓人看的心有戚戚焉。馬力歐也鼓勵所有看劇的上班族「雖然我的角色不常給大家喝心靈雞湯，但戲棚下站久了就是你的！」迴響廣大，也讓人不禁期待，是否會有第二季開拍的可能。