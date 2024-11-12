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Melody離婚變小紅書「億萬帶貨女王」！8hrs賺5300萬　官方主動邀約

Melody主打時尚媽咪形象，經常現身品牌活動場合，也為她直播帶貨奠定基礎。

圖文／鏡週刊

殷悅（Melody）去年結束17年婚姻後，轉戰小紅書帶貨直播，首場就收獲1.2億流量，銷售額達到人民幣1,200萬元（約新台幣5,300萬元），由於她和平台官方合作，受到大力推廣，不只直衝買手排行榜冠軍，甚至被平台視為藝人直播賣貨的新模式。

結束婚姻的殷悅（Melody）頂著留美華人、時尚品味、貴婦的多重人設進軍小紅書，維持她在Podcast的知性和綜藝節目的瘋癲感，一入主就受到平台力捧，狂送流量給她。

Melody（左）和沈玉琳（右）主持《11點熱吵店》，入圍第58屆金鐘獎。

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▲Melody（左）和沈玉琳（右）主持《11點熱吵店》，入圍第58屆金鐘獎。

平台力邀　高質感直播

9月時，Melody首次挑戰直播賣貨，8小時獲得破億流量和人民幣1,200萬元的好成績，儼然成為小紅書女王。因為人設清晰，Melody賣的商品都屬於高單價，例如一只手提包就破新台幣4萬元、面膜組也破萬元等，頗受時尚品牌青睞；本月的直播更拿下知名品牌的新品首發，成為她翻紅代表作。

Melody進軍小紅書，獲得破億流量、賣出人民幣逾千萬元成績。（翻攝自Melody劉恭顯小紅書）

▲Melody進軍小紅書，獲得破億流量、賣出人民幣逾千萬元成績。（翻攝自Melody劉恭顯小紅書）

經紀人透露，其實是小紅書官方主動邀約，前後花了好幾個月開會、前置，而首次直播也以綜藝節目的規格製作，找來整個團隊，租下一棟別墅，加上多機拍攝，耗時整整半個月，前後彩排了4、5次。為貼合她的質感形象，直播非常注重細節，甚至連別墅窗外都有打光，如同一場真人秀，因此也被視為小紅書要大力推廣的帶貨新模式。

除了服飾精品外，Melody樂於回答粉絲的感情問題，也讓她成為雞湯網紅。（翻攝自Melody劉恭顯小紅書）

▲除了服飾精品外，Melody樂於回答粉絲的感情問題，也讓她成為雞湯網紅。（翻攝自Melody劉恭顯小紅書）

除了服飾精品外，Melody樂於回答粉絲的感情問題，也讓她成為雞湯網紅。（翻攝自Melody劉恭顯小紅書）

▲除了服飾精品外，Melody樂於回答粉絲的感情問題，也讓她成為雞湯網紅。（翻攝自Melody劉恭顯小紅書）

Melody為了直播新戰場，最近幾個月來回台北、上海二地，成為空中飛人，但她的生活重心永遠是孩子，雖然工作忙碌，仍堅持陪孩子讀書、吃飯。然而去年的離婚，算不上好聚好散，因為前夫翻臉不認離婚協議，更聲稱被奪走上億元房產，Melody正和前夫對簿公堂。

婚變難關　化為雞湯文

對於離婚細節，Melody不願多談，寧願將血淚化成雞湯，她曾上陸綜分享離婚心境，說自己「躺地上哭一個禮拜。」過去她在《康熙來了》等節目當來賓或主持時曾妙語如珠，如今功力似乎更加精進，還跟著短影音風潮，又收納了一批新粉絲，在小紅書被網友暱稱為「劉硬砲」。原來Melody本名叫劉恭顯，有回小S笑她名字剛硬老氣，改叫她「劉硬砲」。

沈玉琳（左一）和Melody（左二）搭檔主持《11點熱吵店》，兩人不搭嘎的風格反倒迸出意外笑果。右一為藍心湄、右二為唐綺陽。 （翻攝自Melody時尚媽咪臉書）

▲沈玉琳（左一）和Melody（左二）搭檔主持《11點熱吵店》，兩人不搭嘎的風格反倒迸出意外笑果。右一為藍心湄、右二為唐綺陽。 （翻攝自Melody時尚媽咪臉書）

隨著離婚官司進行，Melody的經紀人透露，現在一切就是重新開始，她的父母也從美國返回台灣，成為最佳隊友，與她一起度過人生動盪時期，並從原本的時尚貴婦變身獨立大女主，成為直播帶貨界的新女王。


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