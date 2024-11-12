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杜娃黎波來台開唱「加碼驚喜快閃活動」　跟女神零距離互動！

記者黃庠棻／台北報導

全球流行天后杜娃黎波Dua Lipa攜第三張專輯《Radical Optimism》席捲亞洲樂壇！她憑藉這張榮獲3座葛萊美獎及7座全英音樂獎肯定的專輯，成功摘下11國排行榜冠軍，成為英國2024年女歌手首週銷量最高的專輯，在美國告示牌專輯榜亦奪冠，並創下她在告示牌二百大專輯榜上的最佳成績。

▲杜娃黎波Dua Lipa。（圖／華納國際音樂提供）

▲杜娃黎波Dua Lipa攜第三張專輯回歸歌壇。（圖／華納國際音樂提供）

延續2020年專輯《流行先鋒Future Nostalgia》的佳績，杜娃黎波再度刷新紀錄，成為首位在Spotify上擁有兩張串流破百億次專輯的女性歌手。她也熱衷於多元領域的探索，成立了Service95生活潮流平台，涵蓋電子報、讀書俱樂部及Podcast《Dua Lipa: At Your Service》，展現她在音樂以外的影響力。

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▲▼杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波Dua Lipa攜第三張專輯回歸歌壇。（圖／翻攝自IG）

「Radical Optimism」世界巡演亞洲場於11月5日從新加坡起跑，杜娃黎波將在亞洲8個城市進行12場精彩演出，並將推出限定快閃活動。巡演期間，粉絲將可於每場快閃活動中體驗精心設計的巡演周邊商品，享受與偶像零距離接觸的專屬體驗。

▲杜娃黎波Dua Lipa。（圖／華納國際音樂提供）

▲杜娃黎波Dua Lipa舉辦亞洲巡迴快閃店。（圖／華納國際音樂提供）

【Dua Lipa「Radical Optimism」快閃店-台北店】 營業時間 :
✦ Date : 2024 年 11 月 16 日～ 11 月 21 日
✦ Time : 2 pm – 10 pm
✦ Location: 台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄2號 / INVINCIBLE SP (by fruition)

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