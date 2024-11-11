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禁慾系DPR IAN「火辣皮帶舞」全球都在跳　12月台灣開唱場地升級

記者吳睿慈／台北報導

南韓音樂廠牌「DPR」IAN、CREAM以及ARTIC要來了！他們帶著全新巡演《DPR – The Dream Reborn World Tour 2024》即將在12月28日登台，主辦單位「遠雄創藝」捎來新消息，場館距離全面升級，場地從原本的新北市工商展覽中心改成Legacy TERA，門票預計在11月23日中午12點於拓元系統重新啟售，另提醒已購買票券的DREAMers（粉絲名稱）不必更換票券，憑原票券即可入場！

▲▼禁慾系DPR IAN「火辣皮帶舞」全球都在跳　12月台灣開唱場地升級。（圖／遠雄創藝提供）

▲DPR IAN的歌曲〈Don’t Go Insane〉後來被改編成「火辣皮帶舞」全球都在跳。（圖／遠雄創藝提供）

禁慾系男神DPR IAN擁有全身帥氣刺青、性感精壯的身材，個性型外貌迷倒上千萬少女。由他作曲作詞的歌曲〈Don't Go Insane〉風靡全球，特有的迷幻風格和視覺藝術，在這首歌裡表現得淋漓盡致，令聽眾深入其音樂世界，感受到那種既深沉又具有詩意的情感。

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〈Don't Go Insane〉歌曲強勁的節奏更掀起「性感皮帶舞」風潮，該舞蹈由編舞家Sooram另外發想，火辣風格、律動性感，引發全球粉絲拍攝短片挑戰，就連《街頭女戰士》知名舞者Aiki也受到吸引，她分別在Tiktok與Instagram上傳成果，並各自獲得180萬與590萬點閱，〈Don’t Go Insane〉成為DPR IAN代表作之一，若想親自見證神曲，絕不能錯過本次台灣站巡演。

▲▼禁慾系DPR IAN「火辣皮帶舞」全球都在跳　12月台灣開唱場地升級。（圖／遠雄創藝提供）

▲DPR CREAM合作過許多知名藝人。（圖／遠雄創藝提供）

DPR每位成員都深藏不露，皆具有編曲、創作的才能，DPR CREAM於2015年加入公司，身為主要製作人的他幾乎一手操辦旗下所有歌手的作品，過去也曾與Beenzino、Kid Milli、李珍雅、BIG Naughty、HAON等一線歌手合作，他5月推出正規專輯《psyche: red》，專輯先行曲〈savage〉掀起熱烈好評，樂迷留言表示「DPR CREAM真的是天才」、「能活在DPR的世代太幸福了」。

▲▼禁慾系DPR IAN「火辣皮帶舞」全球都在跳　12月台灣開唱場地升級。（圖／遠雄創藝提供）

▲DPR ARTIC的〈Do or Die〉受到歌迷熱愛。（圖／遠雄創藝提供）

此外還有製作人兼DJ身分的DPR ARTIC，在每回演唱會都會帶來精彩的音浪派對DJ秀，帶給觀眾全方位的視覺與聽覺享受，而他的專輯《KINEMA》於3月7日發行，主打歌〈Do or Die〉穿梭於虛實之間的曲風受到粉絲熱愛，於YouTube上吸引685萬人次觀看，為了回饋歌迷的喜愛，DPR CREAM加碼發行〈Do or Die （DPR CREAM Remix）〉的混音版本，現在巡演中被用作結尾曲。

▲▼ DPR。（圖／翻攝自遠雄創藝臉書）

▲DPR台灣站巡演場地更變為Legacy TERA。（圖／翻攝自遠雄創藝臉書）

這次全新巡演《DPR – The Dream Reborn World Tour 2024》意指「新開始、新高度、新視野」，繼3人推出最新作品後來到台北的演出，歌單精彩無比。主辦單位「遠雄創藝」也在11日傳達更換場地新消息，「為了提升DPR與DREAMers的互動體驗，以及升級場館和硬體設施，活動從新北市工商展覽中心變更至Legacy TERA舉辦」，歌迷與藝人距離更靠近。

活動將於11月23日中午12點在拓元售票系統重新啟售，已成功購票的DREAMers不必更換票券，憑原票券即可入場，進場順序將依照原票面區域和序號進場。另外，變更場地後需退票者，即日起退款資訊及辦法可至拓元售票網站查詢。

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DPR IAN, CREAM, ARTIC

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