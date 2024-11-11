泰劇拍毒貓戲「用真貓下藥」網震怒！　電視台道歉…動保團體報警

記者陳芊秀／綜合報導

泰國熱播中的古裝劇《阿瑜陀耶女王》（แม่หยัว，另譯：攝政王妃），因劇中一場毒貓戲，找來真正的貓咪拍攝，且貓咪在鏡頭前劇烈抽搐、乾嘔慘叫，引發全網痛批虐待動物，導演發聲明承認對貓咪打麻醉藥，強調貓咪現在很健康，但仍得不到觀眾諒解。夯劇一夕人氣受創，電視台發聲明道歉。

▲泰劇《阿瑜陀耶女王》毒貓戲風波持續炎上。（圖／翻攝自X）

綜合泰媒報導，《阿瑜陀耶女王》由電視台One31製作播出，斥資龐大預算以及找來當紅一線男女明星演出，大尺度場面和宮鬥劇情相當吸睛，開播後連海外觀眾都在追。然而該劇第5集「毒貓戲」爆發劇組對真貓下藥風波，動物保護團體認為「這件事情很嚴重」，宣布11日要前去警察局報案，要求警方調查劇組是否有違法行為。

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▲泰劇《阿瑜陀耶女王》有眾多大尺度場面。（圖／翻攝自X）

▲劇中毒貓場面，找真貓下麻醉藥拍攝，令觀眾震怒。（圖／翻攝自X）



電視台One31於昨日（10）發表道歉聲明，關於電視劇找真貓演出，造成觀眾不適而深感抱歉。聲明強調劇組對動物的健康和安全非常重視，劇中的貓咪是來自於一家專業的動物模特公司，該公司提供動物參與電視劇、電影拍攝方面擁有超過10年的經驗，也是貓咪的主人。「在拍攝過程中，該公司專業人員全程監護，確保貓咪在每一個環節中的安全」。

▲電視台發聲明道歉。（圖／翻攝自X）

黛薇卡霍內（Mai）是《阿瑜陀耶女王》的女主角，肩扛收視重任。她在社群平台發文，強調自己不認同任何虐待動物的行為，不清楚拍攝細節，這部分需要劇組出來解釋，並表示很心疼動物。而拍攝毒貓戲有兩位女演員，其中一位是曾演出《鐵石心腸2019》的女星Ferny（諾吉拉叻卡准南袞），她的所屬公司發聲明澄清，聲明強調演員沒有直接參與搬運貓咪，以及貓咪相關戲的拍攝，對於本次事件也感到遺憾，承諾未來會更謹慎，避免類似情況發生。

▲毒貓戲有2位女演員，也捲入輿論風波。（圖／翻攝自X）

▲演員所屬公司發聲明，澄清演員沒有直接參與搬運貓咪的拍攝。（圖／翻攝自X）

