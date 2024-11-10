看百萬YTR情變有感！　潔哥曾被推「拍夫妻生活」早看破：老了才知

記者劉宛欣／綜合報導

近來不少陪伴觀眾多年的網紅CP分道揚鑣，令人感到不勝唏噓，包含最近鬧得沸沸揚揚的「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma雙出軌事件，以及眾量級Andy、家寧分手。有著「鄉民女神」封號的潔哥，對此似乎也有感而發，坦言開始做自媒體後，曾有很多人建議自己可以跟老公「岳妹」拍夫妻系列，但她都沒有採納。

▲潔哥與老公岳妹育有一女。（圖／翻攝自潔哥臉書）

潔哥10日在臉書曬出個人美照，發文透露以前曾有很多人建議自己「妳跟岳妹在一起很久，可以拍夫妻系列啊！」、「妳有小孩可以一直拍小孩」等，她對此則表示：「小孩會長大，以後會有自己的人生，夫妻在一起能不能一輩子也要老了過世前才知道。」甚至直言「誰知道我跟岳妹哪個會突然外遇或是臨老入花叢」。

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▲潔哥看到同業情變、婚變，有感而發。（圖／翻攝自潔哥臉書）

潔哥還透露自己曾經跟老公挑明地說「我能接受你說沒感情了要離婚，但是不能接受有第三者，我會魚死網破」，留言處有人問起「是因為這幾天那對10年夫妻YouTuber有感而發嗎？」她沒有否認並回答「最近很多啊，不是分手就是離婚」，的確是因為看到感情生變後鬧得很難看到，心中衍生出的感想。