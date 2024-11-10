黃曉明去年曾分手！抓包「葉珂自導自演」氣炸　爆料者不怕被告：有證據

記者劉宛欣／綜合報導

大陸網紅葉珂與黃曉明公開戀情後，頻頻陷入負面風波，扛不住各方爆料與輿論抨擊的她，10日透過微博發文「誠懇道歉」，宣布因身體不適和家人原因，決定退出網路。娛樂網紅「妖怪」近日也頻頻發出相關猛料，其中一個便是指出黃曉明、葉珂2023年曾經分手過一次，而當時分手的原因便是葉珂被男方發現會自導自演。

▲葉珂、黃曉明自認愛後風波不斷。（圖／翻攝自葉珂、黃曉明工作室微博）

妖怪開直播時指出，葉珂、黃曉明2023年3月的時候曾經分手，並說道：「分手的原因我可以打包票，黃曉明跟很多圈內的好友都說過。」原因正是因為葉珂創了社群小號，還會拿小號給本人帳號發訊息，並且很喜歡拿小號到處罵別人，還會拿這些消息給黃曉明看，一人分飾兩角，不料某天被黃曉明察覺，這才發現葉珂「很怪」，索性直接分手。

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▲娛樂網紅爆料兩人去年分手過。（圖／翻攝自微博）

最後，葉珂為了挽回黃曉明，還去上了情感教育課，最後才成功復合，妖怪對此爆料信心滿滿，直言「這個事情（我）是可以負法律責任的」，因為黃曉明跟很多圈內好友都說過這件事，自己手上也握有證據，「歡迎」葉珂提告，完全不怕對簿公堂。

另一方面，妖怪也公開了錄音檔，葉珂親自與他聯繫，他質問「妳到底是不是富婆？」葉珂否認並說自己是窮人，至於網上謠傳花了黃曉明1000萬人民幣（約台幣4492萬元），她也強調非事實，雖然經濟條件有限，仍會買禮物送給男友，但沒有到達外界謠傳的金額，自己的勞斯萊斯是貸款買的。

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