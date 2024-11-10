孫盛希才剛唱完北流「下一站小巨蛋」　「他」專程飛來台北送驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后孫盛希昨（10日）首度舉辦近5000人的北流演唱會並成功落幕，這次演出對她來說是全新的挑戰，儘管在演出前感到焦慮，但她以積極的心態面對，並在演唱會結束後表示，期待下一場能在台北小巨蛋開唱。

▲ 孫盛希順利完成首場大型演唱會 。（圖／記者黃克翔攝）

孫盛希在演唱會的準備過程中，從一開始的緊張到越來越有信心，並在演出中分享了自己最緊張的是前半場的橋段，尤其是舞蹈段落，更分享自己在密集的練舞行程下，竟然愛上了跳舞，未來也想嘗試動感、有趣的曲風。然而目前受傷的腰部，正穩定復健中：「醫生說沒有傷到骨頭，現在復健都沒問題！」

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而此次演唱會有多組嘉賓義氣到場支持，包括師弟U:NUS高有翔、Karencici以及關詩敏的到場，讓孫盛希感到非常感謝，也有被愛的感覺，並希望未來還有機會與他們合作。此外，壓軸嘉賓林宥嘉的相挺，讓孫盛希感到非常榮幸，並表示這是她整場演出最「爽」的一段。

▲孫盛希直呼能和林宥嘉合作超爽。（圖／記者黃克翔攝）

此外最讓孫盛希感動的是家人到場支持，尤其是爸爸從一開始不出席，到最後被弟弟說服，還是飛到台北看演出，孫盛希透露上次見到爸爸已是半年前：「看到他沒有哭，但在台上可以很清楚的看到家人。」表示看到家人還是有種安定的感覺，她也開玩笑說：「我不知道什麼時候會再辦這樣的演唱會，所以覺得我爸一定要來看。」雖然之後還有跨年、商演的工作，但經過這場北流洗禮，她已經有了更多的自信，並將繼續朝著下一個目標台北小巨蛋努力。

▲孫盛希與爸爸、弟弟合照。（圖／滾石提供）