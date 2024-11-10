泰劇拍「毒死貓」太逼真！　黑貓慘叫抽搐…導演認了「打麻醉藥」

記者陳芊秀／綜合報導

泰國推出古裝歷史大劇《阿瑜陀耶女王》（แม่หยัว，另譯：攝政王妃），由黛薇卡霍內（Mai）主演，並且同步在泰國Netflix播出，創下電視台高收視，也是串流榜第一。然而該劇爆發負面爭議，戲裡一場「毒死貓」片段，黑貓呈現抽搐緊張反應，引發觀眾砲轟找真貓還下藥，為此導演火速回應。

▲泰劇《阿瑜陀耶女王》描述王妃篡位攝政的故事，改編自真實歷史。（圖／翻攝自X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《阿瑜陀耶女王》改編自真實歷史，以阿瑜陀耶王朝時期，其第13任國王猜拉差提剌（Chairachathirat）與皇后沒有子嗣，與妃子素達贊（Maeyuhua Sri Sudachan）生了一個兒子，王妃還與秘密情人私通。隨後素達贊王妃毒殺國王，並帶子攝政，被後世視為惡女，泰美合拍電影《王后秘史》也曾翻拍過這段歷史。最新劇版《阿瑜陀耶女王》則以爭議王妃為視角，描述女主角背負家族使命，進宮伺機奪下王權的過程。

▲《阿瑜陀耶女王》播出後收視節節高升，串流平台也霸榜。（圖／翻攝自X）

該劇雖然持續熱播，劇中出現貓吞下毒藥的情節，一隻黑貓在鏡頭前出現乾嘔、劇烈抽搐的反應，畫面太過真實，被質疑對真貓下麻醉藥，更被部分網友質疑虐貓，泰網出現「抵制阿瑜陀耶女王」的負面關鍵字，而且衝上泰網熱搜第一。

▲《阿瑜陀耶女王》出現毒死貓的畫面，黑貓鏡頭前抽搐，還有發出慘叫聲。（圖／翻攝自X）

面對外界批評，《阿瑜陀耶女王》導演Sant Srikaewlaw火速發表4點聲明，包括坦承拍戲確實對貓咪使用麻醉藥，但強調現場有貓的飼主以及專業人士在場；第二點是貓咪已經恢復正常生活，第三點是已經聯繫動物模特經紀公司，再次為貓咪做健康檢查：第4點是強調不會忽視觀眾的擔憂。此外，導演上傳黑貓的影片，強調貓咪現況很健康。

然而導演聲明仍未能平息怒火，貼文8500的按讚數中，高達6500多個都是按「怒」。更有網友揚言罷看，夯劇一夕捲入負面風波。

▲導演發4點聲明，坦承為貓打麻醉藥，強調貓咪現在很健康。（圖／翻攝自臉書）