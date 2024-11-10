ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰劇拍「毒死貓」太逼真！　黑貓慘叫抽搐…導演認了「打麻醉藥」

記者陳芊秀／綜合報導

泰國推出古裝歷史大劇《阿瑜陀耶女王》（แม่หยัว，另譯：攝政王妃），由黛薇卡霍內（Mai）主演，並且同步在泰國Netflix播出，創下電視台高收視，也是串流榜第一。然而該劇爆發負面爭議，戲裡一場「毒死貓」片段，黑貓呈現抽搐緊張反應，引發觀眾砲轟找真貓還下藥，為此導演火速回應。

▲▼泰劇《阿瑜陀耶女王》拍毒死貓的戲太逼真，網質疑虐貓，導演發聲。（圖／翻攝自臉書、X）

▲▼泰劇《阿瑜陀耶女王》拍毒死貓的戲太逼真，網質疑虐貓，導演發聲。（圖／翻攝自臉書、X）

▲泰劇《阿瑜陀耶女王》描述王妃篡位攝政的故事，改編自真實歷史。（圖／翻攝自X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《阿瑜陀耶女王》改編自真實歷史，以阿瑜陀耶王朝時期，其第13任國王猜拉差提剌（Chairachathirat）與皇后沒有子嗣，與妃子素達贊（Maeyuhua Sri Sudachan）生了一個兒子，王妃還與秘密情人私通。隨後素達贊王妃毒殺國王，並帶子攝政，被後世視為惡女，泰美合拍電影《王后秘史》也曾翻拍過這段歷史。最新劇版《阿瑜陀耶女王》則以爭議王妃為視角，描述女主角背負家族使命，進宮伺機奪下王權的過程。

▲▼泰劇《阿瑜陀耶女王》拍毒死貓的戲太逼真，網質疑虐貓，導演發聲。（圖／翻攝自臉書、X）

▲《阿瑜陀耶女王》播出後收視節節高升，串流平台也霸榜。（圖／翻攝自X）

該劇雖然持續熱播，劇中出現貓吞下毒藥的情節，一隻黑貓在鏡頭前出現乾嘔、劇烈抽搐的反應，畫面太過真實，被質疑對真貓下麻醉藥，更被部分網友質疑虐貓，泰網出現「抵制阿瑜陀耶女王」的負面關鍵字，而且衝上泰網熱搜第一。

▲▼泰劇《阿瑜陀耶女王》拍毒死貓的戲太逼真，網質疑虐貓，導演發聲。（圖／翻攝自臉書、X）

▲▼泰劇《阿瑜陀耶女王》拍毒死貓的戲太逼真，網質疑虐貓，導演發聲。（圖／翻攝自臉書、X）

▲《阿瑜陀耶女王》出現毒死貓的畫面，黑貓鏡頭前抽搐，還有發出慘叫聲。（圖／翻攝自X）

面對外界批評，《阿瑜陀耶女王》導演Sant Srikaewlaw火速發表4點聲明，包括坦承拍戲確實對貓咪使用麻醉藥，但強調現場有貓的飼主以及專業人士在場；第二點是貓咪已經恢復正常生活，第三點是已經聯繫動物模特經紀公司，再次為貓咪做健康檢查：第4點是強調不會忽視觀眾的擔憂。此外，導演上傳黑貓的影片，強調貓咪現況很健康。

然而導演聲明仍未能平息怒火，貼文8500的按讚數中，高達6500多個都是按「怒」。更有網友揚言罷看，夯劇一夕捲入負面風波。

▲▼泰劇《阿瑜陀耶女王》拍毒死貓的戲太逼真，網質疑虐貓，導演發聲。（圖／翻攝自臉書、X）

▲導演發4點聲明，坦承為貓打麻醉藥，強調貓咪現在很健康。（圖／翻攝自臉書）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

推薦閱讀

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

泰劇, 阿瑜陀耶女王, 攝政王妃

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 薔薔參加派對出事！朋友自爆「殺過6個人」　冰箱驚見麻藥劑嚇到手抖
  2. 泰劇拍「毒死貓」太逼真！　黑貓慘叫抽搐…導演認了「打麻醉藥」
  3. 小嫻讀大學2個月「常常沒在校」遭疑！親上火線吐真相 同系生全目擊
  4. 跟王樂妍緋聞傳7年！　陳謙文新戲再同台「叫她阿姨」秒被瞪
  5. 韓經紀公司老闆認「初戀是大咖女星」實名公開　主持人嚇傻：當代最美⋯
  6. 痛哭曾莞婷被安慰「明星是普通人」　《影后》愛恨現實也在發生中
  7. 五月天桃園開唱「15萬張票秒被搶光」　最後搶票機會時間曝光
  8. Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma
  9. NanaQ驚收「前任前女友私訊」！暗揭被分手內幕 訝異：不只一位
  10. 黃曉明驚傳「被葉珂坑了4000萬」　女友親口回3疑點…錄音檔公開

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366