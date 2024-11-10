《戲說》女星剃度出家3年！　遭挑釁「三太子降臨」新身份曝光

記者黃庠棻／台北報導

曾演過《後山日先照》、《出外人生》、《戲說台灣》的女星唐德惠在2021年剃度出家，法號傳蓮，隨後進入有台灣道教大學之稱的三清道祖宮廟進修，獲合格法師證照，具下符令、辦聖事資格。

▲女星唐德惠過去曾演過多部台劇。（圖／翻攝自唐德惠粉絲團）

唐德惠秉持溫柔道人心，開設「林口三寶佛堂」累積多數信眾跟隨。今年她將這些年累積的案例出書《一念心改寫神的劇本》，還沒上市，就已經登上博客來預購宗教類第一名，目前已經在11月1日正式出版。

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▲唐德惠2021年9月剃髮出家，目前改名為「傳蓮師父」。（圖／翻攝自唐德惠臉書）

本名黃子芸的唐德惠說到出書緣由，坦言「隨著求助的信眾增多，我開始有把案例寫成書的想法，給有同樣問題的人做參考。遇到神秘不可解之事的人來找我，我先以同理心了解，再以宗教方式處理，問題迎刃而解。」

書中寫道，唐德惠遺傳了母親的通靈能力，成為三太子乩身，因為藝人身分她曾被人挑釁質疑，當時三太子立即降臨，說出對方羞恥事，對方踉蹌逃走，她也才接受了乩身事實。冥冥中，她感受到三太子要求她放下演藝事業，為人辦聖事。

▲唐德惠2021年9月剃髮出家，目前改名為「傳蓮師父」。（圖／翻攝自YouTube／上上籤）

唐德惠表示三太子對她說「這才是妳的天命。」但她認為還有俗緣未放下，總以「拍完這部戲再說」、「孩子大學畢業再說」、「還沒準備好」，左三年，右三年，搞得三太子下最後通牒，拍戲時竟全身過敏，不容她再討價還價，她才正面以對。

▲唐德惠出版新書，近況曝光。（圖／紅螞蟻圖書提供）

在孩子都已成家立業後，唐德惠說道「有一天，我突然跑去報名禪七，再報名高階禪七，剃度出家」。她了解自己必須有真材實料，到宜蘭道教總廟三清道祖宮廟學習道法，笑說課程比大學還嚴謹，很容易被當，直呼「我兢兢業業上了四年課，終於取得中華道教法師聯合總會證書，正式具有發符令、為人辦事資格。」

▲唐德惠出版新書，近況曝光。（圖／紅螞蟻圖書提供）

書中也寫到，唐德惠為人辦事遇到的案例，比如有信徒流產後懷疑嬰靈跟隨的可怕事件。但也有溫馨的實證，她引導許多失婚婦女找回自信，成功走出自己的道路，甚至在佛證之下為謝沅瑾的兒子與自己姪女結成良緣。唐德惠說「作為一個修道人，我以『一念心』處事，把他人事當自己事的同理心，和當事人一起出力，改寫本來被命定的劇本。這是我所學的所有力量，我希望自己具有正氣，但也能溫柔對待信眾。」

▲唐德惠出版新書，近況曝光。（圖／紅螞蟻圖書提供）

也因為唐德惠的勤奮自持和真心為信眾，謝沅瑾深受感動收她為徒，並命她為自乾隆47年即創立，具242年歷史的「中華普世道派」第七代宗師，秉持道派精神，結合佛、道精髓，為世人避難、解惑，了卻世間繁雜事。

▲唐德惠出版新書，近況曝光。（圖／紅螞蟻圖書提供）

最難得的是，唐德惠將辦聖事所得公允分配，多數用來支持公益，她說這就是三太子要她趕緊出動的原因，世界上需要幫助的人實在太多了。新書《一念心改寫神的劇本》記錄了多宗案件，加上她洞悉人心和對當事人的關懷，每件案例都值得參考。