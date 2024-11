陶喆睽違10年攻蛋「超美辣妻現身了」　80歲國寶媽罕見露面

記者蔡琛儀/台北報導

金曲歌王陶喆今(9日)在台北小巨蛋舉辦睽違10年的演唱會,高齡80歲的媽媽、京劇名伶王復蓉和老婆Penny都到場力挺,由於Penny上週才去看男神劉德華演唱會,9月又去朝聖偶像陳曉東,問到劉德華、陳曉東和老公的演唱會怎麼做三選一?她笑說:「沒法選!」還分析:「我小時候很喜歡陳曉東,他太帥了,唱歌也很好聽,德華哥更不用說,太帥了沒有人不喜歡他,但我覺得David也很棒!」

▲▼ 陶喆開唱,老婆Penny和媽媽王復蓉都到場支持。(圖/記者李毓康攝)

Penny也說,老公陶喆這次演唱會真的準備得很認真,「等下可以享受一下他認真準備的秀。」是否有愛的打氣?她表示老公最近有點忙,但還是有說加油,平常會幫老公準備健康餐,前天立冬她還包了水餃。Penny表示,這次很想聽〈似曾相識〉,雖然不是定情曲,但非常喜歡這首歌,可惜這次巡迴還沒有唱到。兩人的5歲寶貝兒子BonBon也有到場,開心得在後台跑來跑去。

人緣頗佳的他,今小巨蛋外花籃更是塞得滿滿,包括天王周杰倫(周董)以及「音樂教父」李宗盛、林俊傑都等人送花祝賀。李宗盛寫:「祝老弟玩得開心,我等很久又剛好在台灣」;周董則表示「GOOD SHOW」;林俊傑也祝賀「『最男人』的陶吉吉,break a leg,bring the house down!(祝好運,演出博得滿堂彩)」。

▼陶喆開唱,眾星送花籃。(圖/記者謝盛帆攝)

林宥嘉也送上花籃,開心表示:「陶喆哥開演唱會,我的祝福一定要到,Soul Power II, Good Show!」身為鐵粉的韋禮安激動說,「終於等到Soul Power回歸,老粉感動涕零,Look out Taipei!Cuz DT in the house!!!Good Show!!!!!(台北小心了,這是陶喆主場)」和陶喆感情交好的林志穎、陳若儀夫妻,透過花籃傳遞祝福,「大紅大紫,續寫輝煌!繼續用音樂點燃每一顆心,傳遞靈魂的力量!」