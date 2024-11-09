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陶喆睽違10年攻蛋「超美辣妻現身了」　80歲國寶媽罕見露面

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陶喆今（9日）在台北小巨蛋舉辦睽違10年的演唱會，高齡80歲的媽媽、京劇名伶王復蓉和老婆Penny都到場力挺，由於Penny上週才去看男神劉德華演唱會，9月又去朝聖偶像陳曉東，問到劉德華、陳曉東和老公的演唱會怎麼做三選一？她笑說：「沒法選！」還分析：「我小時候很喜歡陳曉東，他太帥了，唱歌也很好聽，德華哥更不用說，太帥了沒有人不喜歡他，但我覺得David也很棒！」

▲▼ 陶喆世界巡迴演唱會「Soul Power II」台北站day1，老婆Penny到場支持。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 陶喆開唱，老婆Penny和媽媽王復蓉都到場支持。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 陶喆世界巡迴演唱會「Soul Power II」台北站day1，陶媽媽王復蓉到場支持。（圖／記者李毓康攝）

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Penny也說，老公陶喆這次演唱會真的準備得很認真，「等下可以享受一下他認真準備的秀。」是否有愛的打氣？她表示老公最近有點忙，但還是有說加油，平常會幫老公準備健康餐，前天立冬她還包了水餃。Penny表示，這次很想聽〈似曾相識〉，雖然不是定情曲，但非常喜歡這首歌，可惜這次巡迴還沒有唱到。兩人的5歲寶貝兒子BonBon也有到場，開心得在後台跑來跑去。

人緣頗佳的他，今小巨蛋外花籃更是塞得滿滿，包括天王周杰倫（周董）以及「音樂教父」李宗盛、林俊傑都等人送花祝賀。李宗盛寫：「祝老弟玩得開心，我等很久又剛好在台灣」；周董則表示「GOOD SHOW」；林俊傑也祝賀「『最男人』的陶吉吉，break a leg,bring the house down!（祝好運，演出博得滿堂彩）」。

▼陶喆開唱，眾星送花籃。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼陶喆演唱會花籃。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼陶喆演唱會花籃。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼陶喆演唱會花籃。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼陶喆演唱會花籃。（圖／記者謝盛帆攝）

林宥嘉也送上花籃，開心表示：「陶喆哥開演唱會，我的祝福一定要到，Soul Power II, Good Show!」身為鐵粉的韋禮安激動說，「終於等到Soul Power回歸，老粉感動涕零，Look out Taipei!Cuz DT in the house!!!Good Show!!!!!（台北小心了，這是陶喆主場）」和陶喆感情交好的林志穎、陳若儀夫妻，透過花籃傳遞祝福，「大紅大紫，續寫輝煌！繼續用音樂點燃每一顆心，傳遞靈魂的力量！」

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