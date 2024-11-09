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《SCOOL》畢業典禮倒數！　票房開紅盤...人氣七成員收驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》畢業典禮將在11月底於高雄巨蛋登場，倒數三周前夕先迎 「雙日票」30秒秒殺喜訊，單日票於今中午開賣，不僅同時有上萬人線上搶購，更於三分鐘內熱銷九成。而本週返台的人氣票選七人組林子宸、林川祐、陳麒文、誠太、賴耀翔、萊恩、陳柏佑也與粉絲現場分享喜訊，並分組大跳節目中的精采曲目與粉絲同樂，其中陳麒文、林子宸更組「一麒絕宸」CP合跳男團MONSTA X金曲〈Shoot Out〉，掀起全場高潮。

▲▼《SCOOL》七名新的人氣團員返台舉辦見面會。（圖／天空娛樂提供）

▲《SCOOL》七名新的人氣團員返台舉辦見面會。（圖／天空娛樂提供）

《SCOOL》畢業典禮除了廣邀粉絲們齊聚一堂見證最後出道的七人冠軍學員外，眾導師和主持人Super Junior利特、銀赫、羅志祥、FTIsland李洪基、GFRIEND YUJU、婁峻碩、崔容俊都將親臨總決賽現場，此外，《SCOOL》的學姐GENBLUE幻藍小熊也將出席擔任「出道見證人」。

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問此次返台的人氣七人組如果有機會，最想與哪位導師合作？被封為「小銀赫」的林川祐許願想銀赫合作，更希望藉此跟偶像學習更多技能，他表示：「合作賽是近距離學習的最好機會，如果能親眼看到銀赫老師怎麼呈現，我相信一定能有更大的進步。」陳麒文也說想和銀赫合作，他笑說：「因為我的姐姐是銀赫老師的大鐵粉，如果能跟老師合作也算是幫姐姐圓夢了！」

▲▼《SCOOL》七名新的人氣團員返台舉辦見面會。（圖／天空娛樂提供）

▲《SCOOL》七名人氣團員與有自己頭像的宣傳公車開心合照。（圖／天空娛樂提供）

愛跳舞的誠太則透露想和崔容俊合作，而愛唱歌的賴耀翔及林子宸想與李洪基老師一起合唱，「想在舞台上親自感受到老師歌聲的震撼感！」至於門面擔當陳柏佑及萊恩則想與婁峻碩一起尬饒舌，陳柏佑更表示：「很喜歡婁碩老師的舞台風格，很想跟老師同台饒唱圓夢！」零星票券洽KKTIX。

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