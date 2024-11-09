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告五人曝有新成員「竟是謝盈萱」　1件事卻讓她失望了

記者蔡琛儀／台北報導

夯團告五人推出新單曲〈從未見過的海〉，是近期討論度頗高的影集《影后》序曲，MV由雙金影后兼《影后》女主角之一的謝盈萱主演，這也是告五人首次與謝盈萱合作，團員對此既期待又興奮，表示：「盈萱姐的作品我們整個家族都有看，這次能夠邀請她一起參與我們的音樂，真的非常感謝。」

▲▼告五人、謝盈萱〈從未見過的海〉。（圖／相信音樂提供）

▲告五人首度和謝盈萱合作。（圖／相信音樂提供）

同樣是首次參與樂團MV拍攝的謝盈萱，一見到告五人便幽默地說：「我現在好像變成告五人的團員了。」犬青則立刻接話：「那就當我們的貝斯手吧！」互動趣味十足。謝盈萱坦言平時喜歡聽告五人的歌曲，包括〈紅〉、〈愛人錯過〉、〈醜人多作怪〉等作品，這次拍攝前，她一度以為會和告五人對戲，後來發現是自己一個人演出時，笑說：「有點小失落。」

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MV由擅長細膩刻畫角色情感與故事的導演胡瑞財執導，導演特別選擇了風箏作為象徵，代表放下一切、解開束縛，迎風飛翔也展現了希望的力量，呼應歌詞中對追尋與和解的深刻意象。謝盈萱在MV中獨自踏上公路旅行，不斷探索自我內心的聲音，最終在一片「海」前淚水洶湧而出。

▲▼告五人、謝盈萱〈從未見過的海〉。（圖／相信音樂提供）

▲謝盈萱在〈從未見過的海〉中飆演技。（圖／相信音樂提供）

謝盈萱表示，告五人的音樂給了她很多想像空間，「這首歌像是在追尋一個人，又像是在尋找一個夢想，能夠投射的方向很多。聽完這首歌內心充滿了滿溢的鼓動和跳躍，讓人覺得這條路可以一直往前行，不用停止。」

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