第67屆葛萊美入圍名單出爐！泰勒絲又破紀錄…披頭四時隔27年提名

記者黃庠棻/台北報導

第67屆葛萊美入圍名單於台灣時間今(9)日凌晨揭曉,由流行女帝碧昂絲(Beyoncé)獲11項提名成入圍大贏家,而串流霸主巨星馬龍(Post Malone)、怪奇比莉(Billie Eilish)、肯卓克拉瑪 (Kendrick Lamar)和酷娃恰莉(Charli XCX) 各拿下7項入圍居次;另外流行天后泰勒絲(Taylor Swift)和兩位首度入圍的莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)和 Chappell Roan 則同獲6項提名。

▲第67屆葛萊美入圍名單出爐,怪奇比莉入圍多項大獎。(圖/環球音樂提供)

延續上一屆主要獎項由女力制霸,今年入圍名單也以女性居多,其中「最佳流行演出」和「最佳流行演唱專輯」等項目中,入圍者更全是女性,戰況激烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年泰勒絲以專輯《午夜》(Midnights)拿下最大獎「年度專輯」,成為史上該獎項獲獎次數最多的歌手;今年她以《折磨詩人俱樂部》(THE TORTURED POETS DEPARTMENT)再度入圍,尚未頒獎前就搶先以 7 度入圍寫下獲該項提名次數最多的女歌手紀錄。

▲泰勒絲又破葛萊美紀錄。(圖/環球音樂提供)

此外,怪奇比莉今年發行的第三張專輯《溫柔重擊》(HIT ME HARD AND SOFT)同樣要角逐「年度專輯」,她也成為史上唯一一位生涯前三張專輯皆入圍「年度專輯」的歌手。

值得一提的是,樂壇傳奇披頭四合唱團(The Beatles)去年重磅推出的「最後一首新歌」〈Now And Then〉,於本屆葛萊美獲得「年度製作」和「最佳搖滾演出」提名,這也是他們睽違 27 年後再獲入圍。

▲披頭四時隔27年再度獲得葛萊美提名。(圖/環球音樂提供)

在眾天王、天后領跑入圍者中,酷娃恰莉、莎賓娜卡本特和Chappell Roan三位則是在出道多年後於今年終於獲得爆炸性的關注,後者兩位更是首次入圍就獲得6項包含「最佳新人」、「年度專輯」、「年度製作」、「年度歌曲」等四大通類獎項提名。

莎賓娜稍早在社群上貼出自己觀看入圍直播時不斷興奮尖叫的反應,她表示「今天早上我們在巡演的巴士上,每入圍一次我們就瘋狂尖叫,提醒你們注意耳機音量。這是我第一次看入圍直播並且聽到我的名字!如果我說我這輩子從來沒有幻想過這一天,那一定是騙人的,我充滿感激!」第67屆葛萊美頒獎典禮將於美國時間2025年2月2號於洛杉磯舉行。

​​【第67屆葛萊美獎入圍名單】



年度製作 Record of the Year

披頭四合唱團(The Beatles)〈Now And Then〉

碧昂絲(Beyoncé)〈TEXAS HOLD 'EM〉

莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)〈Espresso〉

酷娃恰莉(Charli XCX) 〈360〉

怪奇比莉(Billie Eilish)〈BIRDS OF A FEATHER〉

肯卓克拉瑪 (Kendrick Lamar)〈Not Like Us〉

Chappell Roan〈Good Luck, Babe!〉

泰勒絲(Taylor Swift)ft. 巨星馬龍(Post Malone)〈Fortnight〉



年度專輯 Album of the Year

André 3000《New Blue Sun》

碧昂絲(Beyoncé)《COWBOY CARTER》

莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)《Short n’ Sweet》

酷娃恰莉(Charli XCX)《BRAT》

雅各柯里耶 (Jacob Collier)《Djesse Vol. 4》

怪奇比莉(Billie Eilish)《HIT ME HARD AND SOFT》

Chappell Roan《The Rise and Fall of a Midwest Princess》

泰勒絲(Taylor Swift)《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》



年度歌曲 Song of the Year

碧昂絲(Beyoncé)〈TEXAS HOLD 'EM〉

莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)〈Please Please Please〉

怪奇比莉(Billie Eilish)〈BIRDS OF A FEATHER〉

女神卡卡(Lady Gaga) & 火星人布魯諾(Bruno Mars)〈Die With a Smile〉

肯卓克拉瑪 (Kendrick Lamar)〈Not Like Us〉

Chappel Roan〈 Good Luck, Babe!〉

Shaboozey〈A Bar Song (Tipsy)〉

泰勒絲(Taylor Swift)ft. 巨星馬龍(Post Malone)〈Fortnight〉

最佳新人 Best New Artist

班森布恩(Benson Boone)

莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)

多琪(Doechii)

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

靈魂巨人泰迪(Teddy Swims)

最佳流行演出 Best Pop Solo Performance

碧昂絲(Beyoncé)〈BODYGUARD〉

莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)〈Espresso〉

酷娃恰莉(Charli XCX)〈Apple〉

怪奇比莉(Billie Eilish)〈BIRDS OF A FEATHER〉

Chappell Roan〈Good Luck, Babe!〉



最佳流行重唱/團體演出 Best Pop Duo / Group Performance

葛蕾西(Gracie Abrams) ft. 泰勒絲(Taylor Swift)〈us.〉

碧昂絲(Beyoncé)ft. 巨星馬龍(Post Malone)〈LEVII’S JEANS〉

酷娃恰莉(Charli XCX) & 怪奇比莉(Billie Eilish)〈Guess〉

亞莉安娜(Ariana Grande), Brandy & Monica〈the boy is mine〉

女神卡卡(Lady Gaga) & 火星人布魯諾(Bruno Mars)〈Die With A Smile〉



最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album

莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)《Short n’ Sweet》

怪奇比莉(Billie Eilish)《HIT ME HARD AND SOFT》

亞莉安娜(Ariana Grande)《eternal sunshine》

Chappell Roan 《The Rise and Fall of a Midwest Princess》

泰勒絲(Taylor Swift)《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》

最佳流行舞曲製作 Best Dance Pop Recording

麥狄森碧兒(Madison Beer)〈Make You Mine〉

酷娃恰莉(Charli XCX)〈Von dutch〉

怪奇比莉(Billie Eilish)〈L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT]〉

亞莉安娜(Ariana Grande)〈yes, and?〉

特洛伊(Troye Sivan)〈Got Me Started〉