方馨「穿上制服」合體女兒嗨玩樂園！　曬合照網驚：真的是姊妹

記者顧齊祐／綜合報導

52歲女星方馨經常透過社群平台分享拍戲、生活點滴，最近她在社群平台上曬出母女到南韓旅遊的合照，貼文一出立刻吸引網友討論，驚訝表示「根本就是少女」。

▲方馨近日與女兒一起到南韓旅遊。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）



方馨今（3）日在Facebook分享了一系列與女兒在南韓遊樂園遊玩的照片，畫面中，她與女兒穿著學生制服，配上深色西裝外套，下身搭配格紋短裙與黑色絲襪，兩人站在寶可夢的造型裝置前自拍合照。而值得注意的是，方馨的臉上幾乎看不出皺紋，皮膚保養相當好，與女兒站在一起神似姊妹。

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▲方馨與女兒自拍合照。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）



方馨也形容，穿著制服到遊樂園玩樂，就像是坐上了時光機，回到跟女兒當同學的年代，並笑說「反正沒人認得我，我就放肆裝可愛了。」她接著繼續說道「雖說女兒也28歲了，到了樂園一見到喜愛的寶可夢，馬上少女心噴發，我女兒怎麼那麼可愛呀，媽媽驕傲。」

▲方馨穿起制服與女兒在遊樂園遊玩。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）



母女倆的合體美照曝光後，立刻引起網友們熱烈討論，紛紛留言表示「以為是朋友出遊」、「兩位好正的姐妹花」、「穿上學校制服裝的您看來好年輕逼人」、「根本就是少女」、「可愛姊妹花」。

▲方馨與女兒站在一起神似姊妹。（圖／翻攝自Facebook／方馨的粉絲部）