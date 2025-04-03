直擊／BOYNEXTDOOR突衝下台自拍、擊掌　「宰鉉親鏡頭」全場瘋掉

記者吳睿慈／台北報導

南韓新人男團BOYNEXTDOOR首度來到台灣開唱，3日在新北工商展覽中心舉辦巡演《KNOCK ON Vol.1》台北站，他們以歌曲〈Earth, Wind & Fire〉、〈Dangerous〉揭開序幕，宰鉉唱歌期間還咬唇放電，6人接著輪流用中文打招呼，全場冒出掀頂尖叫聲。

▼▲BOYNEXTDOOR來台吃了珍奶與鳳梨酥。（圖／記者周宸亘攝）



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BOYNEXTDOOR於3日在台開唱，他們大喊著「台北what's up」、「大家尖叫」，全場氣氛引爆，6人用中文「感覺很好」稱讚著粉絲，話題還回憶到GOLDEN WAVE高雄拼盤，「成員對於那天印象特別好，大家那天也在高雄嗎？」台下所有人舉手並用尖叫回應。

▲BOYNEXTDOOR唱到一半衝下台互動。（圖／記者周宸亘攝）



演出到一半，BOYNEXTDOOR突衝台下飯撒，成員分布在搖滾區各區域，在粉絲面前自拍、跳舞還擊掌，歌迷放聲狂尖叫，長達3分鐘的近距離互動，引起陣陣歡呼，最後他們重回舞台上對著鏡頭放電、發射魅力，明宰鉉還親向鏡頭，全場瘋掉，只是互動時間太短，雲鶴遺憾表示「下次歌曲寫長一點好了，寫16分鐘好了。」又是一陣尖叫。

不過，BOYNEXTDOOR突然衝下台，他們害怕歌迷因此受傷，雲鶴貼心叮嚀「我們稍微往後退一步再開始好嗎」、「往後一步」，直到觀眾慢慢往後退才開始聊天。

▲BOYNEXTDOOR首次在台灣舉辦專場。（圖／記者周宸亘攝）



BOYNEXTDOOR體恤歌迷，LEEHAN用中文貼心詢問「吃完晚餐才來的人，明宰鉉解釋：「每次做完巡演肚子真的很餓。」本次來到台灣想吃美食，於是歌迷卯起來推薦珍奶、鳳梨酥等特產，還有人喊滷肉飯、芒果冰等，LEEHAN趁機放送粉絲福利喊著「我愛你」，嘴甜撩歌迷。