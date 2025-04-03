69歲沈文程升格成「第一名模」！　征服時裝周...霸氣走秀帥成這樣

記者蔡琛儀／台北報導

雙金歌王沈文程即將於母親節檔期，於5月10三返台北國際會議中心、5月11日三返台中惠蓀堂舉辦開唱，日前更獲設計師郭瑋之邀開箱台北時裝周，於INF 25AW時尚秀，演繹以台灣魯凱族傳說為題的「RAVEN」系列，神聖解鎖走秀初登場，他笑稱自己是「東魯凱第一名模」，出外景連穿釣魚裝都很時尚，並強調能融入大自然，花鳥山川就是最美的時尚，還不忘呼籲環保，「不要破壞大自然的美！」

▲▼69歲的沈文程首次走秀。（圖／大大娛樂提供）

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走秀開場音樂為沈文程舊時的創作〈小河之歌〉，其中的魯凱族族語獨白的部分，更是來自於沈文程已經過世的舅舅，透過這首歌重新播放，為沈文程以及整場走秀，帶來了更多層次的情感共鳴。

被問到初次走秀的心情，沈文程表示因為是藝人，多年來也有在注意模特走秀，這次剛好有這個機緣，主題「烏鴉」又有搭配到魯凱族的傳統神話，讓他義不容辭接下這個工作，並感謝服裝設計師和品牌，對發揚原住民文化的肯定。

但即便再就是金曲金鐘加持的天王，但沈文程也對走秀表示難免緊張、困惑，還問秀導是否要走「交叉步」，後來得知品牌表示要他做自己、「走你自己」、自然走路即可，讓他放下了心頭一顆大石。演唱會購票洽「年代售票」。