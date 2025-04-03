記者黃皓瑋／綜合報導

64歲的比利時籍好萊塢男星尚克勞德范達美（Jean-Claude Van Damme），曾演出《血點》、《快打旋風》、《浴血任務2》等經典動作電影。近期他驚傳捲入人口販運刑案，遭指控收下5位被作為「禮物」的女性，在明知對方遭到販運的情況下，仍與其發生性關係，消息一出引發關注。

▲尚克勞德范達美遭控涉入人口販運案。（圖／達志影像）



綜合外媒報導，羅馬尼亞檢方近期收到刑事告發，指控尚克勞德范達美在法國坎城的一場活動中，接受了犯罪集團提供的5名羅馬尼亞女性作為「禮物」，並且事前已經知道受害女性來自人口販運組織。受害者律師亞德里安庫庫里斯（Adrian Cuculis）受訪時，也強調這些女性當時狀況相當脆弱，並且有明顯的跡象顯示，她們遭受羅馬尼亞刑法第182條（人口販運相關）所定義的剝削行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尚克勞德范達美尚未對指控做出回應。（圖／翻攝自IG／jcvd）



目前尚克勞德范達美與他的經紀公司，尚未對相關指控做出回應。據外媒《Antena 3》報導，由於該起案件發生的地點在坎城，接下來須由法國高等上訴法院批准刑事訴訟程序，案件的嫌疑人則將會被傳喚到羅馬尼亞接受訊問。