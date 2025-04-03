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「台版最強老爸」張孝全為女兒復仇　《器子》入圍義大利遠東影展

記者蕭采薇／台北報導

犯罪動作電影《器子》還未上映，先在國際拿獎，2日義大利烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival，FEFF）公布入圍名單，《器子》風光殺入競賽單元。而「台版最強老爸」張孝全為了復仇而展開的一連串驚悚虐待刑求，以及多場凶狠激烈的打鬥動作。

▲《器子》中，張孝全（左）與林映唯原本擁有可愛的小孩。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》中，張孝全（左）堪稱「台版最強老爸」。（圖／華映娛樂提供）

張孝全不只打鬥用刑超強，還會教別人抱小孩！林映唯透露：「我們開拍前有先安排拍攝道具所需要的照片，當時要跟戲裡的小寶寶互動，本身沒有當過母親的經驗，抱小孩對我來說是有難度的，才抱5分鐘手就痠到爆，肩頸更是僵硬到不行，老張在現場有傳授一些抱小孩姿勢的祕訣。」

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▲《器子》中，張孝全（左）與林映唯原本擁有可愛的小孩。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》中，張孝全（左）與林映唯原本擁有可愛的小孩。（圖／華映娛樂提供）
 
他倆首度扮演夫妻，林映唯表示：「認識老張之前，一直覺得他難以靠近、有距離感，感覺是句點王；但認識之後，可以看到他在現場的專業，以及他很不吝嗇地會分享一些事情的看法和觀點，是一個很誠懇、不矯作的人。合作前跟老張已算私下有些交情，所以這次演夫妻並不會覺得尷尬或彆扭。」

▲《器子》中，張孝全（左）與林映唯原本擁有可愛的小孩。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》中，林映唯因為失去小孩而陷入驚恐。（圖／華映娛樂提供）

張孝全 、李沐、婁峻碩等人跑完北中南多場拍照見面會後，春假期間 導演簡學彬將率小春和潘君侖接棒，於4月5日周六到台中金典綠園道1樓戶外廣場，出席《器子》售票見面會，觀眾只要購買2張電影票就可以跟2位演員合照，再獲得A3正式海報1張

▲《器子》中，張孝全（左）與林映唯原本擁有可愛的小孩。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》中，林映唯（左）與張孝全經歷失去孩子的苦難。（圖／華映娛樂提供）

 

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