百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

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百萬YTR Ryuuu TV 夫妻婚況引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

記者張筱涵／綜合報導

以「Ryuuu TV」聞名的網紅夫妻Ryu與Yuma，經營的頻道擁有182萬訂閱者，Yuma的個人頻道也有68萬人追蹤。然而，近期兩人不再頻繁出現在影片中，社群互動減少，讓粉絲紛紛擔憂他們的關係。對此，Yuma特別在Instagram發文，向粉絲說明狀況。

▲▼RYU YUMA。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

▲RYU YUMA。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

Yuma在貼文中表示，對於粉絲的關心與擔憂感到抱歉，也無法忽視網上出現的各種猜測和意見。她坦承自己也看到一些批評的留言，內心受到影響，對於沒能向支持者解釋清楚而感到內疚不安。

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Yuma解釋，目前的情況仍在變化中，尚無法對外詳細說明，「我自己也不知道未來會如何，等待答案的過程中，感覺時間特別漫長」。她表示，在這段時間內，收到許多支持者的鼓勵訊息，也因此備受安慰，並感激一路上有大家的陪伴。

回顧過去10年，Yuma提到她與Ryu從大學畢業後便全心投入YouTube創作，感到「RyuuuTV對我有特別的意義」，並表示頻道的成長得益於粉絲的支持。她在文中提到，過去與觀眾保持著親密互動，無論是線下活動還是日常生活中的點滴都喜歡與大家分享，但此次無法向觀眾解釋的情況，深感難過。

Yuma最後感謝依然支持他們的粉絲，並表示如果有合適的時機，會向大家說明她與Ryu的狀況，「真的很抱歉讓大家擔心了」。她期望未來繼續製作有趣的影片，回報這些真心支持他們的觀眾。

【Yuma IG全文】

我和Ryu的事情，最近讓大家一直感到擔心，真的很抱歉。

對於一直在網路上活動的我們來說，不去看留言是不可能的事情。
我們知道現在網路上有很多不同的意見和猜測。
看到一些批評我們的留言，我會覺得「也許是這樣」
而那些依然溫柔支持我們的留言，讓我覺得很抱歉，心裡很難受，因為沒能向大家解釋清楚。

目前的狀況持續在變化　也有需要等待
所以一直處於無法向大家解釋的狀態
我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣
等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢

.

在這樣的情況下，有很多人傳訊息說
「雖然不知道你們之間發生了什麼，但我依然喜歡你們，會一直支持你們」
雖然無法全部回覆Instagram上的DM，但我都有看。
從大學畢業後，我們全心投入YouTube的生活，這一路上也有很多華麗的經驗
我們能夠走到今天，全都是有大家在。
對我來說，RyuuuTV有特別的意義
從頻道開設到現在的這10年，我真的覺得自己一路以來都和觀眾的大家一起度過這段時間。
線下活動中見過的觀眾的臉，我會立刻浮現在腦裡面。
每次我的生活中有特別的事發生，我就會想『要告訴大家！（即便是像人生中第一次買高級包包這樣的私事...）
網路上會有不同風格的創作者，但我覺得大家會喜歡我們，是因為我們和觀眾的大家的心靈距離很近
所以這次無法好好向大家解釋的事情，讓我感到難過

所有事物都會不斷改變
有些人可能已經離開我們
也會有人因為這次的事情選擇離開
當然也有剛認識的新觀眾。
在這種情況下，我真心感謝依然願意支持我們的人。
我希望以後也能繼續製作能讓這樣的大家感到有趣的影片
也希望對不那麼關心我們的觀眾都能覺得內容擁有娛樂性。

關於我和Ryu的事情，如果有一天能找到合適的時機，我一定會向大家說明。
真的很抱歉讓大家擔心了。

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Ryuuu TV, Ryu, YUMA

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