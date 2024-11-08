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富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

記者張筱涵／綜合報導

江宛庭（二壘妹）上《11點熱吵店》分享和富二代交往期間，深感價值觀完全不一樣的事情，有次參加遊艇生日趴，一進去就發現所有女生都沒有穿上衣和內衣，且裡面還有破百萬粉絲的網紅。

▲▼江宛庭。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲江宛庭分享曾交往富二代看到的驚奇事。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

江宛庭在《11點熱吵店》中分享有許多人想嫁進豪門，會組群組一起買精品輪流穿著和配戴，自己也曾和富二代交往過，她曾經受邀到遊艇生日趴，進門卻發現裡面每個女生都沒有穿衣服和內衣，且包含擁有上百萬粉絲的網紅：「我是那個遊艇上唯一穿著衣服的女生，他就是請了很多富二代朋友一起來玩，因為他花了鉅額，每一個上空的都可以拿到10～20萬的錢。」

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不只如此，江宛庭還說「他們那群富二代很喜歡看女生被下藥迷昏的樣子，他會請一堆傳播妹，然後在她們酒裡下藥，隔天她們知道就會很生氣，因為通常都是一絲不掛的。」這樣的行為讓Melody相當傻眼，直呼這是犯法行為，要報警才對。

▲▼江宛庭。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）▲▼江宛庭。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲江宛庭說上空的人裡面也有百萬網紅。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

影片留言區中也有許多網友表示「強烈建議製單不要做這種題目來誤人子弟，豪門的飯碗有這麼好拿嗎」、「麻煩不要做這種節目主題來帶壞這個社會，只會造成更多人價值偏差，節目真的沒有其他主題了嗎」、「通常到百萬網紅的，怎麼可能會為了十幾二十萬上空，他們隨便都可以賺到這些錢，所以這不合理啊」。

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