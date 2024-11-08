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7年前抹油救援小奶貓！　卓文萱收編幸福被愛「出遠門都要報備」

圖文／CTWANT

卓文萱養了一隻七歲的米克斯貓咪，取名叫「花生油」，沒想過會養寵物的她，從跟花生油的互動上得到滿滿療癒，「有一種我被需要的感覺」！

寵物情緣／卓文萱抹油救援小奶貓　獨享專屬幸福感「有被愛的感覺」

▲卓文萱七年前救了米克斯小貓，並取名「花生油」。（圖／卓文萱提供／CTWANT）

說起與花生油的相遇，七年前，卓文萱在彰化外公家三合院掃地，突然聽到貓叫聲，「我在找牠在哪裡，我喵，牠也喵，循著叫聲，發現牠卡在柱子裡，我就去廚房拿油，抹在牠身上，把牠拉出來，所以牠叫『花生油』。」

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當時花生油才兩個月大，她原先是想暫時照顧，再幫貓咪尋個好人家送養，「PO照片大家都說好可愛，有問朋友有沒有人想養，但照顧牠那幾天，牠每天跑來我身邊黏著我，就覺得太可愛了，問家人同不同意留下，就養到現在了。」

寵物情緣／卓文萱抹油救援小奶貓　獨享專屬幸福感「有被愛的感覺」

▲卓文萱戲稱花生油小時候長得像蝙蝠，長大變nicki minaj。（圖／卓文萱提供／CTWANT）

剛開始花生油對家沒有概念，一直想逃家，曾經趁開門縫隙溜出去，速度實在太快，一瞬間就看不到影子，卓文萱說：「那時候我們還不夠熟，我就回家拿飼料，牠聽到搖飼料的聲音就冒出來。現在牠不敢逃跑了，頂多在門口找刺激，滾一下就會回來。」

花生油原本又瘦又小，被她戲稱「長得很像蝙蝠」，回家後展現出吃貨本色，身材還變成洋派辣妹，卓文萱笑說：「牠臉小屁股大，就是nicki minaj啊！」養了花生油之後，她才發現養貓優點不少，「首先不用遛，然後牠很愛乾淨，初期很黏人，很有被需要的感覺。」只不過，她再也無法關門洗澡，「因為牠要進來看，不能關門。」

寵物情緣／卓文萱抹油救援小奶貓　獨享專屬幸福感「有被愛的感覺」

▲卓文萱跟花生油都有萌萌的大眼睛。（圖／卓文萱提供／CTWANT）

雖然同住還有不少家人，花生油的世界裡，沒有人人平等這件事，對卓文萱就是有差別待遇，「我回家拿出鑰匙開門，牠就會跑來門口，但牠對其他人不會。」爸爸還曾跟她爆料，「妳在的時候，牠就很乖，妳不在家，牠就很兇！」

為避免影響花生油心情，卓文萱現在都會跟花生油報備行程，上回她去日本六天，還要提早好幾天報備，「那次我媽說牠超乖，都沒叫。如果沒報備，牠就會一直叫，會趴在門口看門一整天。是滿幸福的，有被愛的感覺。」

寵物情緣／卓文萱抹油救援小奶貓　獨享專屬幸福感「有被愛的感覺」

▲卓文萱自嘲現在不是貓黏她，而是她比較黏貓。（圖／卓文萱提供／CTWANT）

卓文萱自招很愛跟貓講話，也說花生油特別愛聽稱讚，因此成功訓練花生油聽懂「坐下」、「等等」的指令，吃飯過程中，她若提醒「要咬喔」，花生油就會把每顆飼料咬得特別明顯，努力表現就是想換稱讚，卓文萱說：「牠其實都聽得懂，很有趣！」

現在每天回到家，第一件事就是整理貓砂，她也甘之如飴，「後來變成我比較黏牠，牠睡覺我就想去弄牠，超可愛。」

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