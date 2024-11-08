24歲歐陽娜娜獲選「華人精英Top100」！現身領獎狂露腿 驚豔2.1萬人

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜5月取得美國伯克利音樂學院的文憑後，繼續深耕演藝事業，近日更被評選為富比士中國最具影響力華人精英的TOP 100，出席領獎的畫面驚豔眾人，Instagram貼文至今已吸引2.1萬人按讚。

▲歐陽娜娜獲選華人精英Top100。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



照片中，可以看到歐陽娜娜紮起頭髮，化上淡雅妝容，身穿一襲黑色套裝，俐落剪裁散發出沉穩氣質，領口搭配有份量感的項鍊，設計簡約又不失精緻。

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▲歐陽娜娜現身領獎。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang、微博／歐陽娜娜工作室）



歐陽娜娜下半身搭配黑色短靴，襯托出穠纖合度的白皙肌膚之外，也為優雅造型增添了一絲率性，並且不忘帶著自信上台領獎，「你的朋友被評選為華人精英Top100惹！繼續努力努力，學習學習！」

▲▼歐陽娜娜開心和獎項合照。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室、Instagram／nanaouyang）



事實上，歐陽娜娜日前畢業後一度因為只拿到文憑（diploma），而非學士學位（bachelor degree）掀起爭議，但她隨即解釋兩者只差在是否有選修文化課。而她之所以選擇後者，是因為覺得時間很寶貴，她有自己對學習、生活和事業的規劃。