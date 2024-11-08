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林俊傑將接棒周杰倫、張惠妹大巨蛋開唱？　經紀公司回應

記者黃翊婷／綜合報導

周杰倫、張惠妹年底將在台北大巨蛋舉辦演唱會，金曲歌王林俊傑先前曾鬆口有意在大巨蛋開唱，他7日晚間透過宣布好消息，《JJ林俊傑JJ20 FINAL LA世界巡迴演唱會》即將啟程，公開的15個地點中包含台北，讓粉絲相當期待是否會在大巨蛋開唱。對此，林俊傑的經紀公司回應，具體的時間和地點之後會再公告。

林俊傑。（圖／翻攝自Facebook／林俊傑 JJ Lin）

▲粉絲期待林俊傑能在台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自Facebook／林俊傑 JJ Lin）

林俊傑7日晚間透過臉書宣布，《JJ林俊傑JJ20 FINAL LA世界巡迴演唱會》即將啟程，地點包含新加坡、洛杉磯、多倫多、舊金山、紐約、波士頓、倫敦、巴黎、悉尼（雪梨）、墨爾本、吉隆坡、首爾、台北、香港、北京。

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由先前林俊傑曾鬆口表示，對能容納5萬人的大巨蛋相當感興趣。不少粉絲都很期待，這次演唱會台北場是否有機會在大巨蛋開唱，並紛紛在林俊傑的臉書留言，「台北會是大巨蛋嗎？希望懷秋一起來」、「期待台北場」。

對於粉絲們的期盼，林俊傑的經紀公司表示，具體的時間和地點，之後會再公告；另外，相關的開票資訊會在官方平台陸續公布，非官方公告的資訊請民眾切勿輕信。

《JJ 林俊傑 JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》

《JJ 林俊傑 JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》即將啟程！ JJ Lin “JJ20” FINAL LAP World Tour A new dawn awaits… 新加坡 Singapore 洛杉磯 Los Angeles 多倫多 Toronto 舊金山 San Francisco 紐約 New York 波士頓 Boston 倫敦 London 巴黎 Paris 悉尼 Sydney 墨爾本 Melbourne 吉隆坡 Kuala Lumpur 首爾 Seoul 台北 Taipei 香港 Hong Kong 北京 Beijing *開票資訊將於官方平台陸續公佈， 非官方公告的資訊切勿輕信，敬請密切留意官宣資訊！ #ComingSoon #JJLinFinalLap #JJ20WorldTour #林俊傑FinalLap #林俊傑JJ20世界巡迴演唱會

林俊傑 JJ Lin 發佈於 2024年11月7日 星期四

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林俊傑, 周杰倫, 張惠妹, 大巨蛋

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