林俊傑將接棒周杰倫、張惠妹大巨蛋開唱？　經紀公司回應

記者黃翊婷／綜合報導

周杰倫、張惠妹年底將在台北大巨蛋舉辦演唱會，金曲歌王林俊傑先前曾鬆口有意在大巨蛋開唱，他7日晚間透過宣布好消息，《JJ林俊傑JJ20 FINAL LA世界巡迴演唱會》即將啟程，公開的15個地點中包含台北，讓粉絲相當期待是否會在大巨蛋開唱。對此，林俊傑的經紀公司回應，具體的時間和地點之後會再公告。

▲粉絲期待林俊傑能在台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自Facebook／林俊傑 JJ Lin）

林俊傑7日晚間透過臉書宣布，《JJ林俊傑JJ20 FINAL LA世界巡迴演唱會》即將啟程，地點包含新加坡、洛杉磯、多倫多、舊金山、紐約、波士頓、倫敦、巴黎、悉尼（雪梨）、墨爾本、吉隆坡、首爾、台北、香港、北京。

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由先前林俊傑曾鬆口表示，對能容納5萬人的大巨蛋相當感興趣。不少粉絲都很期待，這次演唱會台北場是否有機會在大巨蛋開唱，並紛紛在林俊傑的臉書留言，「台北會是大巨蛋嗎？希望懷秋一起來」、「期待台北場」。

對於粉絲們的期盼，林俊傑的經紀公司表示，具體的時間和地點，之後會再公告；另外，相關的開票資訊會在官方平台陸續公布，非官方公告的資訊請民眾切勿輕信。