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曾入圍金鐘...陳泳希終還清卡債　砸10萬買股票「還暴漲4倍」

記者蔡琛儀／台北報導

歌手陳泳希今年以演唱劇集《愛愛內含光》的五首主題曲與插曲正式出道，並以歌曲〈相濡以沫〉入圍第59屆金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」 ，並終於發行首張專輯《當我不敢說》，今（日）舉辦發片記者會，而剛以《愛愛內含光》 獲得金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎的詹子萱也特別向劇組請假，親自到場獻上祝福，同門的木木（林葦妮）也力挺主持。

▲▼陳泳希發片記者會。（圖／華研提供）

▲陳泳希今年曾入圍金鐘獎，終於推出首張專輯。（圖／華研提供）

陳泳希其實在大學選秀時幸運地簽入音樂廠牌，之後卻展開了一段漫長的掙扎與等待，今年終於遇見光明的路途，因此她將人生第一張正規專輯取名做《當我不敢說》，將一路上的低潮情緒化作歌曲。

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決定出道當歌手，陳泳希坦言爸爸比較支持，媽媽則是擔心，甚至還會勸她考教職當音樂老師，而她今年終於正式出道，也讓媽媽安心，「但也只是覺得『還可以』的程度啦，她會說『唉，妳這個版稅可能也只能讓妳多活幾個月而已。』」也提到她之前感冒時把錢包弄丟，導致沒有現金跟信用卡可以去看醫生，讓媽媽既無奈又擔心。

▲▼陳泳希發片記者會。（圖／華研提供）

▲▼陳泳希發片，詹子萱、木木都來力挺。（圖／華研提供）

▲▼陳泳希發片記者會。（圖／華研提供）

她也自曝自己以前刷卡不節制，爸媽看新聞才知道她欠卡債，先幫她還清，最近她拿到預付版稅後，才把錢都還給爸媽，並表示在經歷這次事件後，現在都交由媽媽理財，「我的收入都會先給媽媽，她再每個月給我大概三萬塊，如果有不夠再跟她說。 」並透露媽媽三四年前就開始幫她買股票，拿她從小到大領的紅包錢共10萬元做投資，現在已經漲了四倍多。

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