YTR金針菇捲邪教爭議首露面！　再三澄清吐委屈心聲「公開私學課程」

記者孟育民／台北報導

近期因YouTuber家寧在影片中的狀態，扯出一連串關於心靈課程及邪教的討論，而韓籍YouTuber金針菇也被挖出疑似加入某詭異組織，事後她也發聲澄清：「看到大家討論留言及新聞內容，想說看到一些菇粉們擔心，這邊統一回覆，我沒有參與相關的課程或組織喔」她今（7日）首露面現身緯來原創節目《夜市王》發佈記者會，再度吐露心聲。

▲美麗本人、Alizabeth娘娘、金針菇出席《夜市王》發佈會。（圖／記者孟育民攝）



金針菇無端被捲入邪教爭議，她今再三澄清「沒有」，表示自己是上英文的托福課，並不是心靈課程。並直言自己是公眾人物，難免會被誤會，百般無奈說：「當然委屈也是正常的，不過還是希望大家可以把焦點放在《夜市王》。」事實上，金針菇先前就已經發文澄清，上英文課是完成小時候的夢想，強調：「我沒有參與相關的課程或任何組織，我以後也不會重複解釋了，因為太怪，我就是沒有。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金針菇首露面回應風波。（圖／記者孟育民攝）

《夜市王》集結黃金陣容，由Lulu黃路梓茵、阿達ADA以及美麗本人攜手主持外，更找來香港影帝曾志偉擔任評審，還有來自國際人氣網紅Alizabeth娘娘及金針菇，將評比全台灣的夜市美食。被問到會擔心說錯話，造成網友抨擊嗎？泰國娘娘說：「我就是得罪人有名的，非常習慣得罪人，因為每個人口味不一樣，我如果說出自己的看法，就是會對自己口味負責！」金針菇也覺得自己不怕別人罵，「我在吃的方面也超級做自己，每個人口味不一樣，沒有怕得罪人。」