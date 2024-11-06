展瑞罕吐「洗腦後的日常」！　暫離台灣近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「這群人」成員展瑞日前坦言上過心靈成長課程，事後更多次透過社群發聲，表示善惡是個人選擇，並非所有提升課或靈性愛好者都是犯罪份子，認為不該以偏概全。最近人到泰國表演的他，今（6）日罕見發文分享近期心境，同時也在文末備註表示：「洗腦後的日常。」

▲展瑞。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays）

展瑞表示，「人會想受到喜愛，所以順應多數人的意見是很正常」，同時也提到，應該接納那些暫時不完美與孤獨感的過程。他坦言，這種體驗是生活的一部分，並且帶給他一種獨特的成長和反思。在泰國完成演出後，展瑞透露，自己繼續投入開心的事來充實自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲展瑞發文分享近況。（圖／翻攝自Threads／monday_rays）

展瑞提到，此次泰國之行似乎引發網友的高度共鳴，甚至有人在訊息中向他提出「泰國洗」的建議。為此，展瑞大方回應這些訊息，同時也幽默表示：「是想要我去開箱是不是？」並在文末標註了「#洗腦後的日常」。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「你是最棒的」、「支持做自己」、「希望你開心快樂就好」。

▲展瑞發文透露出發泰國。（圖／翻攝自Threads／monday_rays）