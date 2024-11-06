BBC Earth《亞洲》讓台灣動物被看見　李霈瑜觀影興奮：好驚險！

記者蕭采薇／台北報導

全球指標性自然生態紀錄片品牌BBC Earth，年度鉅獻《亞洲》（Asia）6日在台北舉辦首映會，BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林（Jonny Keeling）特地來台出席，獨家揭露亞洲及台灣特有生物的拍攝花絮祕辛與感悟。受邀為中文預告獻聲的李霈瑜（大霈），也讚嘆各個視角都讓人目不轉睛。

▲BBC Earth《亞洲》首映會，（左起）大霈、喬尼基林。（圖／BBC Earth提供）

《亞洲》由BBC Studios自然歷史部歷時近4年拍攝完成，依不同動物棲息地環境共分為7集，是BBC首部聚焦亞洲的野生動物生態系列紀錄片，帶領觀眾深入這片全球面積最大的大陸。金獎製作人喬尼基林表示：「非常榮幸來到台灣參加首映會，《亞洲》這個系列我們總共花了4年時間來拍攝。」

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喬尼基林接著表示：「在我心中我覺得亞洲是最精采的一個洲，擁有全球最高的山峰、最深的海洋、最高的叢林和規模最大的洞穴，有非常多元的動物以及還沒被述說的故事，有些動物大家可能已經很熟悉，卻可以從中發現前所未見的全新動物行為。」

▲大霈受邀為中文預告獻聲，直呼「好榮幸」。（圖／BBC Earth提供）

喬尼基林已在BBC工作25年，並擁有生物學博士學位，曾參與創作一系列BBC自然歷史部最負盛名的節目。《亞洲》開場片段就是一群角蝶魚被上百隻黑尾真鯊追逐捕食的刺激場面，讓搶先看過第一集的大霈驚嘆不已，「一開始就好驚險，好想保護角蝶啊啊啊！」

她表示很榮幸自己潛過從東北亞到東南亞的海域，藉由欣賞《亞洲》第一集「海浪之下」畫面，讓她好像瞬間回到海裡的強勁海流之中。她開心表示：「可以跟BBC Earth被聯想在一起，實在太榮幸了！這部新系列拍攝了4年，可見背後付出了多長的等待和多強的耐心，真的覺得很了不起。」

▲BBC Earth《亞洲》金牌製作人喬尼基林。（圖／BBC Earth提供）

《亞洲》拍攝團隊也特地來台取景，喬尼基林表示，他印象非常深刻的台北動物故事，便是在台北辛亥國小定居的大赤鼯鼠，這隻飛鼠抓住了城市生活的機會，在圖書館的窗台內建立溫暖安全的巢穴，遠離掠食者，然而，當牠飢腸轆轆便需要經歷一段危機四伏的覓食挑戰之旅。

▲大霈搶先觀看後，受到美景和壯觀的動物行為震撼。（圖／BBC Earth提供）

為了拍攝這段大赤鼯鼠的故事，喬尼表示事先耗時一年做準備並確認其飛行路線，實際上花了好幾週才成功拍到他飛身覓食的畫面。喬尼表示：「台灣是一個非常美麗的地方，還有很多故事沒被述說，我們也有跟台灣非常優秀的生物學家合作，他協助提供非常多在地資訊，拍攝期間所有台灣的工作人員都提供非常大的幫忙，是很開心的拍攝經驗。」《亞洲》將於11月17日起每週日晚間7點55分在BBC Earth頻道播出，首週連播兩集。