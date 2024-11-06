AKIRA《披哥4》奪總冠軍　攜手MIYAVI成「首個日本滾燙家族」

記者蔡琛儀／台北報導

日本男團EXILE AKIRA與MIYAVI代表日本出演人氣大型歌唱實境節目《披荊斬棘的哥哥》第四季，並作為日本人首次獲得優秀表演者專屬稱號「滾燙家族」，AKIRA所屬隊伍獲得總冠軍，並以京劇挑戰〈蘭亭序〉贏得「2024年度熱舞台表演獎」；MIYAVI則獲「2024年度熱舞蹈部門獎」及「2024年微博披荊斬棘HOT Power獎」，同樣達成三冠，並於個人總排名中名列第五，成績斐然。

▲AKIRA＆MIYAVI參加《披荊斬棘的哥哥》第四季。（圖／LDH 愛夢悅提供）

在第一場舞台中，AKIRA與MIYAVI同隊演出課題曲〈鬥牛〉，成功詮釋了「兩條生命平等，追求善良是人類的最後驕傲與勝利關鍵」這一複雜主題。工作室內搭建了大型鬥牛場布景，MIYAVI精湛的現代舞表演和AKIRA 完美的中文饒舌展現了壯麗的視覺效果。

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在第二場舞台中，AKIRA與隊長李克勤同台演唱李克勤的代表曲〈紅日〉，MIYAVI則演出〈盛夏光年〉，重拾搖滾吉他，為觀眾帶來熱血的搖滾舞台。最後，22位哥哥合唱節目主題曲〈送你一朵小紅花〉，最終投票中，AKIRA與MIYAVI成功成為節目史上首度進入「滾燙家族」的日籍藝人。

▲AKIRA。（圖／LDH 愛夢悅提供）

在頒獎典禮上，MIYAVI表示：「節目雖已結束，但這是新的開始。我們與大家一起走過這段披荊斬棘的旅程，彼此更加堅強。」AKIRA則感謝大家，並說：「成為滾燙家族的一員讓我非常高興，感謝所有的觀眾和幕後工作人員。」緊接著AKIRA將於年末參加EXILE THE SECOND的追加巡演，明年還將隨EXILE展開巡演，MIYAVI年內將於上海和廣州舉辦個人演唱會。