盧廣仲從台北走到台南「11天累積43萬步」！　親揭背後原因：經歷低潮

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日邀請到盧廣仲、李玉璽、美麗本人、小鐘、Eric擔任來賓，一起聊聊「暴走才是王道！旅行越虐越上癮」！盧廣仲於2015年從台北一路走回台南老家，花費11天累積43萬5000多步，每天平均走四、五十公里，相當驚人；這也讓小S好奇為什麼要做這件事，只見盧廣仲緩緩的說：「因為那時候快過年了…..」這回答頓時震驚所有人。

▲盧廣仲、李玉璽、美麗本人為宣傳上《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合台提供）

盧廣仲只因為要過年就徒步走到台南，派翠克立刻接問：「所以是怕塞車？」小鐘也笑虧：「他沒買到高鐵票吧，走回家已經初五，年都過完了」盧廣仲見狀也開始附和：「對，因為我不喜歡跟人家線上搶票」笑翻全場；其實是因為盧廣仲當時處於低潮期，同時也意識到自己走路的速度其實蠻快的，突然好奇，如果以這樣的速度走回老家，需要花費多久的時間，有了這個想法後便直接起程，毫不猶豫。

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▲盧廣仲徒步走到台南。（圖／東森綜合台提供）



值得一提的是，在錄影過程中，小鐘３度在節目上對盧廣仲提出「一起走朝聖之路」的邀約，卻頻頻被無視，小S看出盧廣仲的擔憂說：「小鐘只是上節目比較吵，私下是很安靜的」盧廣仲則回應：「有我知道，我們剛剛在休息室一句話都沒有講」再次逗樂全場。