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周潤發貼臉GD驚喜同框！　被敲碗開IG…神回應「不要影響市容」

記者陳芊秀／綜合報導

69歲香港影帝周潤發昨日（5）與妻子陳薈蓮出席時尚活動，與女神劉嘉玲、南韓天團BIGBANG隊長GD（G-Dragon，權志龍）拍合照，而且大方貼臉GD，令影迷驚喜。而他外出運動常被民眾目擊拍合照，在社群平台瘋傳，被問到是否開IG？本人笑回「千萬不要啦！」

▲▼周潤發出席時尚活動，與權志龍合照。（圖／翻攝自IG）

▲▼周潤發出席時尚活動，與權志龍合照。（圖／翻攝自IG）

▲周潤發與妻子陳薈蓮，好友劉嘉玲出席時尚活動，並與權志龍親密貼臉拍照。（圖／翻攝自IG）

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綜合港媒報導，周潤發被問起要不要開IG？他直說：「千萬不要，我也不想讓別人知道我在哪兒，我怎麼會想讓別人知道我在哪。」記者建議可以遲一點再發文，而且時常被民眾野生捕獲！他表示不小心碰到是無所謂，「特地發個文還叫人來拍照就不好了，很麻煩的嘛」，接著說道「我又跑得滿身臭，不要啊，影響市容，嚇壞觀眾，不要告訴別人我去哪裡跑，我去跑的都是荒山野嶺」。

周潤發表示明年要繼續挑戰渣打馬拉松的半馬賽事，有關大腿被拍到腫包，他輕鬆表示那腫包不會痛，「我會擦一些藥油按摩就會消，很簡單，一點都不用擔心，但要小心，腫到像乒乓球大小還可以接受，如果像網球那麼大的話，就要住院了，現在還沒那麼大，如果多跑步就會消掉，不跑的話反而會變大」。關於網友看到後十分擔心，周潤發解釋那是「皮下脂肪」，並打趣說男人都有些毛病叫「小腸氣」（正確醫學名稱：疝氣），「那種氣谷住在那裡嘛，內心撐着很難受，今晚看完秀會沒事的」。

▲▼網友目擊周潤發太平山慢跑，大腿冒出2腫包引發揣測。（圖／翻攝自小紅書／這樣也行）

▲周潤發解釋，被拍到的腫包是皮下脂肪。（圖／翻攝自小紅書／這樣也行）

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