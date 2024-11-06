獨家／何妤玟宣布離開台灣　慘成為夾心世代　累到只想喘息休養

記者葉文正／台北報導

47歲女星何妤玟剛出書，就宣布離開台灣，前往泰國進行身心靈的調養，沒有任何人家人朋友在她身邊，但她透露，會到泰國完全是林韋君的介紹，「身為夾心世代的我，真的感到身心俱疲，必須要好好休息，重新開機。」

▲何妤玟40多歲仍保養得宜。（圖／何妤玟提供）

何妤玟剛推出新書《從今以後我就是美好》，她坦承這本書是寫給中年人的作品，強調外在跟內在的保養，一般人多數會重視外部保養，比較忽略心靈的部分，可是到中年，剛好又是處於三明治的夾層，可能導致身心受到影響。

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▲心靈層次的保養也很重要。（圖／何妤玟提供）

她說書中特別提到分離課題，也寫出怎麼在關係裡去調整自己，「很多分離不是我們自願，小孩子大了，也有空巢期，保養內在跟外在，健康完整的人，不只要身體健康心裡也要健康。」

▲何妤玟一周要運動多次。（圖／何妤玟提供）

對於身體的保養，她曾為家庭忽略了自己養生，「我自己過去長年練瑜珈，生小孩後，我有大概5、6年沒有練習，要重拾這習慣，包括要開始都一樣難，可是以前30歲做得到的動作，現在都做不到，我每天早上跟睡前都有冥想習慣，讓自己跟自己對話。」

▲瑜珈絕對是多年來的好習慣。（圖／何妤玟提供）

隨著孩子越來越大，何妤玟說這幾年比較做原來的自己，「我不會去看那麼多跟演藝圈有關的東西，反而會想去鑽研歷史，這也是當年最愛的科目，沒有考上政大歷史，就念政大阿拉伯語系，現在則去聆聽自己喜歡的東西，或許很冷門，只是我會花時間做自己喜歡的事，不管別人是否在乎，也喜歡心理學，覺得自己變得更豐富跟快樂，不管是否對我帶來好處。」





▲何妤玟在泰國好好休養。（圖／何妤玟提供）

在她的年齡，仍需要為生活打拼，「我上有老下有小，但自我提醒要留時間給自己，每天時間有限，也要有時間閱讀，要看真正喜歡的內容。」

▲在泰國終於可以好好休息。（圖／何妤玟提供）

何妤玟說：「過去，我總是把眼光放在我愛的人身上，但現在我只想把眼光放在自己身上，看見自己的需求。」她希望陪讀者照料自己的身體、採用適合自己的飲食習慣與日常保養，建立冥想習慣、運動模式。同時，觀照自己，也能用更同理的心意，與家人同事建立緊密的連結。

隨著關係結束，她重新審視自己的過往、當下與未來，好像是必然的課題。何妤玟說，她花了很多時間重新認識自己、聆聽內心的聲音平衡；不僅是因為關係中的課題，更是人生正處於下半場的開始，身心都要與時俱進。

她也提到大家都應正視的健康問題：「我自己因為家人，跟媽媽都有心臟問題，所以要選合適的運動，現在一周有三到四天運動，其中一天是跳舞，做些運動去鍛鍊心肺，要練瑜珈，還要重訓，當然健檢是基本的，不管年輕或年老，都要固定健檢，我也在乎基因學跟遺傳學，當身體走下坡時，我做很多基因檢測，去買助眠的藥或看精神科，自然醫學跟整合醫學，去抽血可以看缺少什麼物質，就不用吃藥了。

何妤玟也認為，中年保養要更多，生活習慣遺傳基因也要注意，她透露：「離婚後，在心理諮商師幫助下，我開始戒酒，變成滴酒不沾，小酌可以，喝酒精就算再高級亦會給肝臟負擔，現代人喝酒紓壓，但酒精會慢慢成癮，越喝越多，一但喝上癮要戒除更難。」

她花兩年多才戒掉酒精，希望養成好習慣，從有喝到完全不喝，她發現很多好萊塢明星也是不喝酒保養，周圍很多同行有飲酒習慣，發生心血管跟腦部疾病，喝酒會老化比較快，

這趟去泰國，她說是同為瑜珈老師的林韋君跟她分享，「泰國有瑜珈節的資訊，在飯店辦的，我就去參加，每天都有幾十堂課程，也有烹飪跟音樂課，我覺得很不錯，很早以前就預定要想去，以前蠻愛在旅遊中做充實身心的事情，找渡假村住下來，也去蘇梅島兩周，在養生村，發現很多是歐美退休的人，也有微健檢，也有很多心靈的課程，也做過大腸水療，更有教練帶我做運動，各種彼拉提斯等等，大部分吃蔬食，或是BMI或是骨頭密度檢測，蠻好的。」