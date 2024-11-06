記者陳芊秀／綜合報導

日本女星菊川怜6日一早閃電宣布離婚，與大9歲丈夫丈夫結束將近7年婚姻。而她的丈夫穐田譽輝曾經營「食べログ（Tabelog）」、「COOKPAD」、「價格.com」等知名網站，資產高達200億日幣（約41億台幣），兩人於2017年4月結婚，並育有3個孩子，離婚聲明發表後，被爆受到丈夫家暴。

▲嫁400億富商老公，菊川怜突閃電宣布離婚。（圖／翻攝自IG）

菊川怜發文證實已經完成離婚手續，「雖然家庭的形態有所改變，但我們依然是孩子們不可或缺的父母。今後我們會彼此尊重，繼續以滿滿的愛來撫養孩子們成長」。她畢業於東京大學工程學部建築科，被視為學霸女星，踏入演藝圈除了拍戲，也主持節目，婚後減少演出作品，並於2019、2020、2022年陸續生下3個孩子，如今夫妻離婚，最小孩子10月剛迎接2歲生日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲菊川怜已辦妥離婚手續。（圖／翻攝自IG）

穐田譽輝過去經營美食網站「食べログ（Tabelog）」、「COOKPAD」，以及比價網站「價格.com」成為商界風雲人物，如今已經退出營運。而他被爆女性關係複雜，與菊川怜結婚前，與另外3位女性有4個非婚生子，其中一個女性相識時是高中生，大學時生產，一個是公司幹部的妹妹，還有一個是公司女員工為他生下2個孩子。

除此之外，據《週刊文春》報導，今年春天傳出菊川怜帶孩子離家出走，原因是丈夫家暴。