徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌！　無法接受「怎麼會是我？」

▲徐若瑄去年底離婚沒多久，就於今年初發現得了甲狀腺癌，整個人狀況相當不好。（圖／鏡週刊）

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人稱鋼鐵V的徐若瑄，從十幾歲入行、養家開始，人生一直走在努力打拚的路上，打擊挫折卻也一路沒少過，她依然正面積極，然而去年12月宣告離婚，沒多久身體竟出了狀況。本刊接獲線報，徐若瑄今年初經檢查發現罹患甲狀腺癌，她本人驚嚇、家人也擔心，據知隨後立即就醫處理。

徐若瑄最近忙著宣傳熱血國片《乒乓男孩》，身為演員的她凡事親力親為，勤跑電影映後座談，還力邀演藝圈和企業界好友包場支持，只是隱藏在她每一場熱情笑臉的背後，她忍耐著罹癌、健康狀況的煎熬，不讓大家擔心。

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▲號稱「鋼鐵Ｖ」的徐若瑄，不願被癌細胞打敗，積極治療及養身。 （圖／翻攝自徐若瑄IG)

本刊掌握到徐若瑄於年初發現甲狀腺癌的消息，經她本人證實，的確是在每年的固定健檢中，查出得了甲狀腺癌。據悉徐若瑄得知此事時，當場愣了5秒左右，腦中浮現了人生走馬燈，一度無法接受，「怎麼會是我？」當時她還處於婚變的低潮，竟然又罹癌，雙重人生變局，想必是雪上加霜，苦不堪言。據悉徐若瑄愣了一下，很快就恢復平靜和理性。

▲徐若瑄（左）和姐姐徐若瑜（右）感情很好，她還唱過一首給姐姐的歌曲〈姐，你睡了嗎？〉感性告白姐姐自小到大都陪著她、照顧她。（圖／翻攝自徐若瑄IG)

接獲本刊的求證，徐若瑄表示：「其實我一直都很養身，有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡。」她慶幸的表示，還好一直以來都有固定健檢的習慣，因此才能提早發現問題，並立即治療。



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