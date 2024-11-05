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于子育接受姐弟戀！許富凱超Man高調示愛　「獻花接送樣樣來」

記者蕭采薇／台北報導

「《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇」上週末正式開演，舞台設計重現條通日式酒店場景，搭配高低錯落的霓虹燈箱裝置，觀眾彷彿置身五光十色的林森北路夜生活。于子育以一席深紅色外套霸氣登場，演唱許富凱入圍多項金曲獎的專輯「五木大学」經典曲目，兩人更大談姊弟戀。

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》于子育、凱爾、許富凱。（圖／瘋戲樂工作室提供））

▲于子育（左）與許富凱（右）在劇中大談姊弟戀。（圖／瘋戲樂工作室提供）

于子育在劇中與許富凱大談姊弟戀，飾演日式酒店小姐的她下班回家路上陰錯陽差上了黑道小弟阿義（許富凱飾）的車，兩人穿梭在林森北路的街上，日久生情對彼此產生好感，衍生出一段難忘的戀情。許富凱在劇中一下送花、一下送宵夜、還許下承諾要帶于子育出國旅遊，大展求愛技巧，只為博得于子育的芳心。

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▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》于子育、凱爾、許富凱。（圖／瘋戲樂工作室提供））

▲于子育擔綱演出女主角「櫻子媽媽」。（圖／瘋戲樂工作室提供）

于子育透露可以跟年紀比較小的許富凱演出感情戲表示非常榮幸，完全不介意年齡差距，更大讚許富凱會唱又會演、舞台魅力十足；首演當天于子育在舞台上一度忍不住情緒，流下不少眼淚，令人動容的表演也讓全場觀眾頻頻拭淚，跟著于子育飾演的櫻子媽媽經歷心情跌宕起伏、感受她五味雜陳的一生。

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》于子育、凱爾、許富凱。（圖／瘋戲樂工作室提供））

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》觀眾彷彿置身五光十色的林森北路夜生活。（圖／瘋戲樂工作室提供）

首場演出超過 100 分鐘，更驚喜的是三位演員多次走下舞台與觀眾互動，巧妙將劇情與觀眾反應串連出不同的效果，令大家又驚又喜。于子育更在演出後加碼讓許富凱演唱安可曲，獲得滿堂喝采。許富凱在演出後表示：「沒想到會走到這一天！」，感慨自己一年前發行的專輯，今天終於能透過音樂劇的方式帶給歌迷不同的樣貌。

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》于子育、凱爾、許富凱。（圖／瘋戲樂工作室提供））

▲舞台設計重現條通日式酒店場景，（左起）為演員凱爾、許富凱、于子育。（圖／瘋戲樂工作室提供）

本劇以輕鬆詼諧的方式敘述女主角的一生，充滿血淚悲歡的劇情以及極具渲染力的音樂令人又哭又笑，首演後佳評如潮，不少影視音樂劇場名人也紛紛蒞臨。劇團藝術總監王希文在謝幕時表示「櫻子媽媽的故事反映著人生百態，一定會觸動到我們每一個人內心不同的故事」。本劇在 PLAYground 空總劇場演出至11月10日，購票請上 OPENTIX 網站。

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于子育, 許富凱, 五木大学—夜の女王櫻子媽媽

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