ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳慕義槓完北影又喊話金馬：該找我頒獎　開酸吳慷仁「在台灣沒戲演」

記者蕭采薇／台北報導

陳慕義去年以《老狐狸》拿下金馬獎最佳男配角，5日出席民視新戲《好運來》開鏡記者會時，表示從得獎後已經一年沒工作。他自認為是去年的得獎者，今年金馬應該要找他頒獎，「我時間已經空下來，他們不找我的話很奇怪吧！」但事實由上屆得獎者頒獎的慣例，較常發生在影帝后獎項，陳慕義更放話，如果受邀，會跟得獎者說：「你接下來一年都會沒戲拍。」

▲民視八點檔《好運來》蕭大陸、黃沁嵐、謝瓊煖、侯怡君、倪齊民、龍天翔、陳慕義、王燦、楚宣、高欣欣、高群、何豪傑、劉至翰、楊慶煌、蘇晏霈、王瞳、米可白、傅子純、賴芊合、曾子益、賴慧如、吳東諺、洪浩竣、于浩威、吳鈺萱、程雅晨。（圖／民視提供）

▲陳慕義（右二）時隔一年，接下民視八點檔《好運來》的演出工作。（圖／民視提供）

陳慕義表示，原本自己戲約不斷，但突然拿獎後，一整年都沒戲拍，更開酸簽約陸經紀公司的吳慷仁：「金馬男配角在台灣沒戲拍，金馬影帝在台灣也沒戲拍。」更表示如果有受邀去金馬頒獎，主辦單位不需要擔心他亂說話，「我只會跟得獎者說，你要考慮清楚，接下來一年都會沒戲拍。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民視八點檔《好運來》蕭大陸、黃沁嵐、謝瓊煖、侯怡君、倪齊民、龍天翔、陳慕義、王燦、楚宣、高欣欣、高群、何豪傑、劉至翰、楊慶煌、蘇晏霈、王瞳、米可白、傅子純、賴芊合、曾子益、賴慧如、吳東諺、洪浩竣、于浩威、吳鈺萱、程雅晨。（圖／民視提供）

▲民視八點檔《好運來》5日舉辦開鏡記者會。（圖／民視提供）

陳慕義說，已經一段時間到電視台，不是去戲劇棚而是去新聞棚，訪問他的也都是政治記者。他開玩笑說，這次是因為巴結製作人蕭大陸的老婆侯怡君，才得到《好運來》的拍攝機會。識大體的侯怡君馬上緩頰：「是慕義哥很認真挑選劇本和角色，但放心，來到民視後，溫飽絕對沒問題。」

▲民視八點檔《好運來》蕭大陸、黃沁嵐、謝瓊煖、侯怡君、倪齊民、龍天翔、陳慕義、王燦、楚宣、高欣欣、高群、何豪傑、劉至翰、楊慶煌、蘇晏霈、王瞳、米可白、傅子純、賴芊合、曾子益、賴慧如、吳東諺、洪浩竣、于浩威、吳鈺萱、程雅晨。（圖／民視提供）

▲《好運來》（左起）蘇晏霈、侯怡君、謝瓊煖。（圖／民視提供）

侯怡君此次在《好運來》一人分飾兩角，忍不住開玩笑吐槽製作人老公蕭大陸：「你在整我嗎？」蕭大陸在一旁解釋：「其實這麼多年來，我從來不會主動推薦角色給怡君，這次是高層覺得她是和，我也是挫咧等。」

▲民視八點檔《好運來》蕭大陸、黃沁嵐、謝瓊煖、侯怡君、倪齊民、龍天翔、陳慕義、王燦、楚宣、高欣欣、高群、何豪傑、劉至翰、楊慶煌、蘇晏霈、王瞳、米可白、傅子純、賴芊合、曾子益、賴慧如、吳東諺、洪浩竣、于浩威、吳鈺萱、程雅晨。（圖／民視提供）

▲《好運來》（左起）蘇晏霈、侯怡君、製作人蕭大陸、謝瓊煖。（圖／民視提供）

近幾年累積不少影集作品的謝瓊煖，繼《娘家》後重回八點檔，笑稱這回再拍民視的戲，真的像「回娘家」。至於願意再次接演台八的原因，謝瓊煖老實的說：「賺錢啊！」但也表示，確實今年有些想要「砍掉重練」的想法。不少長壽劇演員，演完一齣戲就存到買房金，她目前仍是租屋，謝瓊煖坦言這幾年有在看房，「預算大概1800到2000萬，希望有小庭園，都是為了我的兩隻狗狗。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

虎斑貓聽媽喊握手無反應　一聽有肉肉秒配合超現實

推薦閱讀

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

舒子晨一句玩笑「籃籃走心退群組」！　落淚道歉內幕曝光

舒子晨一句玩笑「籃籃走心退群組」！　落淚道歉內幕曝光

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

展榮認了「看完家寧新片翻白眼」！　16字吐真實心聲

展榮認了「看完家寧新片翻白眼」！　16字吐真實心聲

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

舒子晨一句玩笑「籃籃走心退群組」！　落淚道歉內幕曝光

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳慕義, 老狐狸, 金馬獎, 好運來, 侯怡君

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 導演朱鳳崗離世享壽78歲！　遺作《卡卡囌》被轟「最噁心國片」消沈挫敗
  2. 《大學生》夏曼娣生了！　甜曬愛女萌照報喜：最勇敢的一天
  3. 許玲玲寫真全裸入鏡　尺度過大無法上架　絕美尻肉曝光
  4. 「英國獨立搖滾天團」Glass Animals首度來台　明年3月Legacy開唱
  5. 向佐「穿女裝走紅毯走光」！　前後開深V：臨時跟我媽借衣服
  6. 余祥銓抖出《功夫灌籃》票房內幕　阿KEN爆「應該是周杰倫的問題」
  7. 蘇晏霈脫單失敗！曖昧富二代高壯男告吹　36歲放棄凍卵「子宮舊了」
  8. 黃偉晉PO友走光片「遭檢舉再發聲」！　公司聲明全文曝光
  9. 《拳上2024》門票最貴48000元！福利公開「首排沙發看統神毆蹦闆」
  10. KID親做「雕形求子娃娃」：每次講都中　送阿夜他當場嚇傻！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366