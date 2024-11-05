陳慕義槓完北影又喊話金馬：該找我頒獎　開酸吳慷仁「在台灣沒戲演」

記者蕭采薇／台北報導

陳慕義去年以《老狐狸》拿下金馬獎最佳男配角，5日出席民視新戲《好運來》開鏡記者會時，表示從得獎後已經一年沒工作。他自認為是去年的得獎者，今年金馬應該要找他頒獎，「我時間已經空下來，他們不找我的話很奇怪吧！」但事實由上屆得獎者頒獎的慣例，較常發生在影帝后獎項，陳慕義更放話，如果受邀，會跟得獎者說：「你接下來一年都會沒戲拍。」

▲陳慕義（右二）時隔一年，接下民視八點檔《好運來》的演出工作。（圖／民視提供）

陳慕義表示，原本自己戲約不斷，但突然拿獎後，一整年都沒戲拍，更開酸簽約陸經紀公司的吳慷仁：「金馬男配角在台灣沒戲拍，金馬影帝在台灣也沒戲拍。」更表示如果有受邀去金馬頒獎，主辦單位不需要擔心他亂說話，「我只會跟得獎者說，你要考慮清楚，接下來一年都會沒戲拍。」

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▲民視八點檔《好運來》5日舉辦開鏡記者會。（圖／民視提供）

陳慕義說，已經一段時間到電視台，不是去戲劇棚而是去新聞棚，訪問他的也都是政治記者。他開玩笑說，這次是因為巴結製作人蕭大陸的老婆侯怡君，才得到《好運來》的拍攝機會。識大體的侯怡君馬上緩頰：「是慕義哥很認真挑選劇本和角色，但放心，來到民視後，溫飽絕對沒問題。」

▲《好運來》（左起）蘇晏霈、侯怡君、謝瓊煖。（圖／民視提供）

侯怡君此次在《好運來》一人分飾兩角，忍不住開玩笑吐槽製作人老公蕭大陸：「你在整我嗎？」蕭大陸在一旁解釋：「其實這麼多年來，我從來不會主動推薦角色給怡君，這次是高層覺得她是和，我也是挫咧等。」

▲《好運來》（左起）蘇晏霈、侯怡君、製作人蕭大陸、謝瓊煖。（圖／民視提供）

近幾年累積不少影集作品的謝瓊煖，繼《娘家》後重回八點檔，笑稱這回再拍民視的戲，真的像「回娘家」。至於願意再次接演台八的原因，謝瓊煖老實的說：「賺錢啊！」但也表示，確實今年有些想要「砍掉重練」的想法。不少長壽劇演員，演完一齣戲就存到買房金，她目前仍是租屋，謝瓊煖坦言這幾年有在看房，「預算大概1800到2000萬，希望有小庭園，都是為了我的兩隻狗狗。」