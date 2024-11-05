律喜清算崔敏煥！今天再公開爆料　不只撫養權：為孩子堅定面對

記者張筱涵／綜合報導

律喜去年和FTISLAND鼓手崔敏煥離婚，日前透過影片和錄音檔爆料前夫會上酒店叫小姐，離婚主因並不如外界所說的都是她的問題，現在也決定出面爭取撫養權：「雖然已經過去一段時間，但有些事情必須澄清並修正。」

▲律喜將登今晚播出的《現在起是獨自一人》和律師對談。（圖／翻攝自韓網）



律喜揭露崔敏煥在結婚期間出入聲色場所後，近期決定採取法律行動，向崔敏煥提起子女撫養權、慰撫金及財產分割等訴訟，她更登上《現在起是獨自一人》和律師會面並尋求法律諮詢，將在今天（5日）晚間播出的節目首次公開其心路歷程。

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綜合韓媒報導，律喜透露公開崔敏煥錄音檔後，收到了大量支持和鼓勵的訊息，這些來自大眾的聲援成為她堅定信念的動力：「雖然已經過去一段時間，但有些事情必須澄清並修正。」她也向律師敞開心扉，透露當初選擇協議離婚的無奈原因，並表示「現在為了讓孩子驕傲，我會以堅定的姿態面對一切」。

律師進一步指出，律喜在去年協議離婚時，雙方並未就慰撫金及財產分割進行協商，只對撫養權達成共識，因此希望藉由法律手段完善相關事宜。事實上，律喜在個人YouTube頻道上公開崔敏煥出入聲色場所的錄音檔，她更提到崔敏煥曾在家人面前有不當的肢體行為，包括「當著家人面前觸碰她的身體，甚至在胸前插鈔票」，引發大眾震驚。