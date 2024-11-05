蕭煌奇開唱「邀大馬女神當嘉賓」　卻只對一件事念念不忘

記者蔡琛儀／台北報導

「金曲歌王」蕭煌奇的日前在馬來西亞雲頂開唱，門票一開賣即刻售罄。這是蕭煌奇首度以個人專場的形式在雲頂演出，他表示非常期待，「對雲頂很熟悉，不過是第一次以專場登台，很期待。除了演出之外，美食也是我對馬來西亞念念不忘的其中一個原因！」除了演唱不少經典歌曲，也邀請出身自馬來西亞的師妹蔡恩雨擔任特別嘉賓，兩人互動逗趣。

▲蕭煌奇首次在馬來西亞舉辦個人演唱會。（圖／華納提供）

蕭煌奇在演唱會上獻唱了多首經典歌曲，包括〈你是我的眼〉、〈沒那麼簡單〉、〈末班車〉等，並與歌迷親自握手互動。他也特別準備了馬來西亞歌手們的抒情經典串燒，包括陳勢安的〈天后〉，以及他替梁靜茹所創作的〈慢冷〉、林建輝的〈內傷〉。

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此外，蕭煌奇還邀請了來自馬來西亞的師妹蔡恩雨擔任特別嘉賓，兩人一起合唱了菲道爾的〈在加納共和國離婚〉，蔡恩雨也獨唱了自己的〈假如世上還有一個人〉，並表示希望能有機會登上雲頂舞台。

▲蕭煌奇馬來西亞演唱會，嘉賓蔡恩雨。（圖／華納提供）

提到為何會邀請蔡恩雨？蕭煌奇透露她是一個很開朗又率真的女生，兩人在馬來西亞的宣傳中同台，當時蕭煌奇也不吝分享傳授演唱技巧給蔡恩雨，兩人因此變得熟絡，讓蕭煌奇心生想邀請蔡恩雨擔任嘉賓的念頭。身為「地頭蛇」的蔡恩雨，也與愛吃美食的蕭煌奇分享不少她的口袋名單。