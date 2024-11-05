《黑白大廚》鄭智善快閃金門！狂掃砲彈菜刀　一舉動超圈粉

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

南韓料理實境節目《黑白大廚》在全球掀起話題，「港點女王」鄭智善也因參賽爆紅，她近日帶著員工和老公來台旅遊，在IG瘋狂打卡台灣美食，昨（4日）還特地快閃金門購買知名的砲彈鋼刀，並在IG貼出店家贈送的刀具照片，還寫下「製刀達人親自製作的刀」。

▲鄭智善特地飛到金門買刀具 。（圖／林名揚翻攝，鄭智善IG）



鄭智善一行人3日來台旅遊，她一下飛機就在IG秀出台灣啤酒、金門高粱打卡，還不少民眾在西門町巧遇，搶著和她拍照。

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昨天（4日）她帶著員工特地飛到金門，參觀酒廠和知名的金合利鋼刀，金合利鋼刀業者透露，鄭智善事前就已經預約下午5點參觀製刀表演，身為專業廚師的她，對菜刀非常有興趣，全程拿著手機拍不停，從頭看到尾都十分專注，店家也感到非常高興。

▲師傅現場製作一把鋼刀送給鄭智善。（圖／林名揚翻攝）



師傅也現場製作了一把黑白復古刀，上面還刻有「黑白大廚鄭智善」，親手送給鄭智善當禮物，最後鄭智善還買了好幾把專業料理刀、家用料理刀，一行人當天參觀完後就飛回台北。

▲鄭智善對製刀過程十分感興趣，從頭到尾都拿著手機不停紀錄。（圖／林名揚翻攝）



店家也稱讚鄭智善親和力十足，有些客人想跟她合照，她也都來者不拒，就連員工也被她圈粉。

▲鄭智善在IG打卡到金門參觀金合利鋼刀。（圖／翻攝鄭智善IG）