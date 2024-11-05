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aespa名曲被2實力派歌手翻唱！　Karina震撼讚嘆「還以為她是AI」

記者張筱涵／綜合報導

韓團aespa近期以充滿中毒性的編舞和旋律的〈Whiplash〉回歸，每每登上音樂節目都會掀起熱烈討論。近期這首歌被實力派歌手John Park改編翻唱後，展現出完全不一樣的魅力外，Karina在《Synchro U》聽見Gummy翻唱〈Armageddon〉後，直呼以後不會在跑活動時唱了。

▲▼John Park Gummy翻唱aespa。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）▲▼John Park Gummy翻唱aespa。（圖／翻攝自YouTube／싱크로유）

▲John Park（上）和Gummy翻唱aespa名曲掀起熱門討論。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop、싱크로유）

John Park於1日在《李泳知的Rainbow》中展現其低音魅力，特別改編aespa最新歌曲〈Whiplash〉現場翻唱，電子元素的加重讓現場觀眾忍不住跟著搖擺，觀看次數目前已經飆破44萬，留言區都對他的翻唱讚嘆十足，「這首歌原來是這麼性感的歌嗎？John Park消化後的編曲好讚」、「低音帶來的感動，活生生的Double Bass」、「太讚了！我很久沒有聽歌聽到起雞皮疙瘩了」。

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▼John Park改編翻唱〈Whiplash〉。（影片／取自YouTube／KBS Kpop，如遭刪除請見諒）

不只如此，Karina在《Synchro U》節目中需要尋找出是AI翻唱的歌曲，一聽見〈Armageddon〉時馬上分析自己唱效果音「燈～」的時候發音是往前的，但翻唱者卻像是更收進來的感覺，因此認為是AI翻唱。

意想不到的是，其實根本不是AI翻唱，而是實力派歌手Gummy所唱的，現場觀眾看見她出場後也都嚇到頻頻拍手尖叫。Karina在Gummy演唱結束後附和劉在錫所說的「還以為是Gummy新歌」，並說以後不會在活動時演唱了，可見對前輩歌手翻唱的感嘆。

▲▼John Park Gummy翻唱aespa。（圖／翻攝自YouTube／싱크로유）▲▼John Park Gummy翻唱aespa。（圖／翻攝自YouTube／싱크로유）

▲Karina和劉在錫都被Gummy的翻唱驚豔。（圖／翻攝自YouTube／싱크로유）

影片下方的網友也是讚嘆連連，「哇！原本是4個人唱的歌，結果一個人完全掌握了舞台」、「《Synchro U》中數一數二的表演，沒想到Gummy的聲線這麼適合〈Armageddon〉，而且還是獨自詮釋這首歌，太厲害了」。

▼Gummy改編翻唱〈Armageddon〉。（影片／取自YouTube／싱크로유，如遭刪除請見諒）

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aespa, Gummy, John Park, Whiplash, Armageddon

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