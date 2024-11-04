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兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技爛

記者蕭采薇／台北報導

日前社群媒體上瘋傳一則兩位女星在後台吵架的影片，關鍵字提到「拿最佳女主角獎」、「遺珠之憾」等，PO文的妝髮師還表示「搞到現在整個劇組低氣壓」。不少網友馬上就聽出應是楊謹華和謝盈萱的聲音，似乎是為即將上檔的《影后》宣傳，兩人4日出席記者會，也認了有點「走心」，楊謹華說：「居然說我們演技太爛了！」

▲▼Netflix演藝職人劇「影后」即將上線，11/4劇中女演員楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶聯袂出席上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲《影后》謝盈萱、楊謹華透露先前的「女星吵架影片」，是為了宣傳拍攝的。（圖／記者湯興漢攝）

影片最早是在Threads上，由一名自稱是妝髮師的帳號流出，儘管看起來像宣傳，但始終尚未有官方回應。4日《影后》記者會上被問及此事，楊謹華說：「這需要回應嗎？很明顯是宣傳吧！」但她也半開玩笑的說：「有網友還罵了我們兩個演技有夠爛，我們還很認真宣傳欸，看到那句有點走心，還真的有點生氣。」

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▲▼Netflix演藝職人劇「影后」即將上線，11/4劇中女演員楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶聯袂出席上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊謹華笑說，被網友說吵架片「演技爛」有點走心。（圖／記者湯興漢攝）

至於真實生活是否遇過類似情況，楊謹華說：「正常人的行為，應該是找個地方好好解決，畢竟這是兩個人的事情，大家坐下來好好聊。如果想讓全世界都聽到，就去公園吵好了。」謝盈萱則說：「我是至今沒有遇過會想跟他吵架的女演員啦，大家都非常專業，非常有才華。」

▲▼Netflix演藝職人劇「影后」即將上線，11/4劇中女演員楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶聯袂出席上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝盈萱戲外情緒很淡定，沒遇到會想吵架的女演員。（圖／記者湯興漢攝）

而提到女明星是否有「不能做的事」？陳庭妮說：「我覺得女明星多少有完美主義，我也是有時候會瘋狂大哭，女演員都會希望可以把最好的一面呈現大家，因此會有不要犯錯的壓力。」至於是否還有不能公開戀愛的委屈？陳庭妮則表示：「我覺得是每個人的選擇問題。」

▲▼Netflix演藝職人劇「影后」即將上線，11/4劇中女演員楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶聯袂出席上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳庭妮認為，女明星多少有點完美主義。（圖／記者湯興漢攝）

對此楊謹華也表示：「我是一直都有談戀愛啊，只是要不要公開而已。」謝盈萱則坦言：「還是會希望大家關注工作上，畢竟網路有記憶，公開（戀情）了就會被畫樹狀圖，誰會願意如此？」說到一半更激動表示，大家對藝人真的太苛刻，「誰說男明星跟女明星不能老！」

▲▼Netflix演藝職人劇「影后」即將上線，11/4劇中女演員楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶聯袂出席上線記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲《影后》集結包括楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶等「影后級」女演員陣容。（圖／記者湯興漢攝）

出道多年的楊貴媚則表示，自己「不能做的事」就是曾答應父親，不拍過於裸露的戲。而鍾欣凌則幽默表示：「我最大的包袱就是我自己！」《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，11月7日上線。

 

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影后, 曾莞婷, 楊謹華, 謝盈萱, 陳庭妮, 謝瓊煖, 楊貴媚, 鍾欣凌

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