吳怡霈曝日車窗隔熱紙「超透明像沒貼」！　撞見路人1舉傻眼：沒隱私

記者王靖淳／綜合報導

女星吳怡霈去年宣布和日籍老公Akira結婚，平時會透過社群記錄生活，今（4）日她就透過Threads發文分享在日本生活的趣事，同時也透露，當地車輛隔熱紙的透明度讓她感到非常不適應，甚至發現有駕駛趁著等紅綠燈的空檔瀏覽色情網站，「是不是太沒有隱私了？」

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

吳怡霈笑稱，日本車輛的隔熱紙「根本超透明，有貼跟沒貼一樣」，她甚至在停紅燈時，見到隔壁車輛駕駛在觀看不雅網站，讓她忍不住調侃道：「是不是太沒有隱私了……」吳怡霈還提到，因隔熱紙的透明度低，陽光直射讓她的臉幾乎「要被曬出斑來了。」這種與台灣截然不同的情況讓她感到困擾，同時也不禁開始對日本的隔熱紙標準感到疑惑。

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▲吳怡霈分享在日本不適應的事。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）

此外，吳怡霈在文末分享老公對台灣車輛隔熱紙的初次印象。她表示，對方剛到台灣時，看到許多車窗都貼著深色隔熱紙時，驚訝地向她透露，在日本只有黑道的車才會貼這麼黑的隔熱紙。為此，吳怡霈幽默回應老公：「我們就是派啊！」貼文曝光後，吸引不少網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表達個人看法，「行車安全跟隱私，我會選前者」、「太透沒隱私，太黑晚上看不到路。」