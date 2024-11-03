胡瓜大戰海龍蛙兵「褲子掉落」急喊停！　狼狽栽入水中畫面曝光

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前來到台中大安，來到海邊錄影，胡瓜特別準備了遊戲「我要站起來」要來讓大家挑戰，台中的觀眾們要來跟藝人們PK，看誰能夠在哨音響起後最快站上飄在水面的平台，過程中觀眾的實力相當堅強以碾壓的成績取得勝利，而壓軸的選手還在比賽勝利後在平台上大跳電臀舞慶祝，看到男同學妖嬈的表現讓大集合的電臀女王宜芳忍無可忍立馬發起挑戰。





▲《綜藝大集合》到台中錄影。（圖／民視提供）

除了年輕人的比賽，今天來了三位退役的海龍蛙兵大哥要來跟胡瓜挑戰這個遊戲，結果比賽才剛開始胡瓜就急忙喊停，在眾人不解的目光中，他急忙解釋自己玩到褲子差點掉下來，在經過一番緊急處理後才重新開始比賽，結果與對手俐落的爬上平台不同，胡瓜多次狼狽的栽入水中，努力卻有點可憐的樣子讓大家笑翻。

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▲▼胡瓜狼狽的栽入水中。（圖／民視提供）

接下來的單元邀請到了台灣之光視障選手吳宜容，雖然才18歲但已經在帕運的拿到了三金，今天為了讓大家可以一起感受她的正能量，胡瓜準備了「矇眼陪跑賽」要來讓藝人跟吳宜容挑戰，首先由最菜的籃籃挑戰，沒想到沒有矇眼的籃籃竟然跑輸她，而且賽後的訪問籃籃喘到沒辦法講話，吳宜容還能正定自如讓大家都刮目相看，接下來還成功打敗矇眼跑步的胡瓜和郭忠祐讓大家看的嘖嘖稱奇。